謝安琪首次推出動畫MV 以白鴿喻意李孝利啟發自己 (18:01)

謝安琪日前發布新歌《我的波利海妮婭》，並在社交網留下歌曲隱藏神秘人物及意思的線索，並由Kay親自揭盅，這位「神秘人」正是韓國藝人李孝利。Kay希望藉新歌表達自己對李孝利的欣賞，而當中涉及的人物與情感連繫較為抽象，故決定以動畫製作新歌的MV，這亦是她的新嘗試。

在歌曲完成前，Kay已決定用動畫製作MV，她說：「我想跳出框框去表達大家平常未必注意到的聯繫，亦想將抽象內容故事化，把李孝利化身為一個角色，我又化身為另一個角色，讓2個角色在MV中有不同的火花。」

這是Kay首次製作動畫MV，事事親力親為，由構想故事內容，再跟影像團隊一同調節，力求把想表達的信息呈現出來：「《我的波利海妮婭》MV中，有一些任務需要像特務般去完成；又以喪屍去比喻一些困難和壓力。MV用一隻白鴿象徵李孝利，穿梭在不同場景中，總會在千均一髮之際，為我提供啟發和幫助。」Kay覺得這些細節很有趣，明白的人都會會心微笑。

Kay出道前已欣賞李孝利，近年看了不少關於她的訪問後，Kay覺得作為藝人，就算在大眾目光下，她也可活得瀟灑自在，而喜歡她的人亦會感受到這份自在，從而得到力量。

Kay最初與歌曲監製蘇道哲道出自己對李孝利的欣賞，是因為她的人生態度。Kay表示：「我覺得李孝利很特別，她是一個很矚目的人，一直活在大眾目光之下，但她卻不受目光束縛，活得低調且平靜：在濟洲島居住，閒時做瑜伽、種菜、學針灸、打理家頭細務；甚至接待訪客時，她也是穿居家服，沒有化妝。但當她回歸到演藝工作時，注目度不減，成績依然彪炳。」

Kay認為作為藝人，生活受到鎂光燈注視，得到愈多大眾目光，生活愈容易受到關注，但在李孝利身上，看到她有輝煌演藝成績，生活亦能灑脫。這種遊走大眾與自己生活的步伐鼓舞了Kay，令她覺得一個人只要自己對自己夠肯定、有信心，也可活出真我。

（即時娛樂）