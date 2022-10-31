林敏驄對曾志偉又愛又恨 對視帝抱平常心 跟兒子偶爾聯絡 (23:52)

林敏驄的前妻陳伶俐有3名兒子，其中2個兒子（後排）是她和阿驄所生的兒子。（Ig圖片）

林敏驄讚曾志偉比他更了解自己；林敏驄又表示跟兩個兒子林肯和林善偶爾會聯絡。（劉永銳攝/資料圖片）

林敏驄（阿驄）入行40年首次拍劇，主演劇集《下流上車族》正在熱播中，贏得收視與口碑，更被看好今年無綫台慶頒獎禮爭視帝，阿驄表示對獲獎沒期望，只抱平常心，演出得到觀眾認同已感喜出望外，好有滿足感，又自爆對邀請拍劇的無綫總經理曾志偉又愛又恨：「拍劇時志偉日日傳7個信息關心江美儀，但對我不聞不問，我初初都怪他，不過，個劇做出成績，他都有發信息讚賞、鼓勵我，笑到把口幾乎爆開要縫針，我開戲不會找自己做主角，他居然看到我的潛能，找我回來做主角，原來他了解我，多過我了解自己﹗」

阿驄以往做音樂和電影為主，不接拍劇集的原因，是怕通宵達旦開工，今次終於突破關口，因劇集改變傳統製作模式，他說：「我開工超過12小時會『跳掣』爆情緒！今次工時定了12小時，又用電影劇組，感覺近乎拍電影。」

事實上，阿驄為了該劇相當搏命，兼顧幕前幕後，參與演出、劇集歌曲的唱作部分、執導MV兼剪接。是否收幾份糧？他說：「我無計，始終是自己作品，正如志偉也看穿我一定會看不過眼，劇組近水樓台，當然不放過我，叫我搞劇集歌，搞得切就搞囉。」

出名轉數快的阿驄，被爆拍攝時經常「爆肚」，臨場玩創意兼改對白，他澄清絕非失控搞破壞浪費大家時間，反而是為了做好作品，力求完美。

他直言今次遇到好對手鮑起靜、江美儀，自己也不敢怠慢，認真投入演戲，並降低搞笑本領，好開心擦出火花。他說：「最後5集精彩感人，個結局是我和江美儀有份幫導演度，我翻看片段都哭着看，相信觀眾要攬住盒紙巾追劇。」

阿驄在戲中是個慈父，與郭柏妍、羅毓儀飾演的2個女兒關係親密，而現實中，他與前妻落選港姐陳伶俐育有兩名兒子林肯與林善，他表示不清楚兩個仔有否追劇，因為大家分開生活，只是偶爾聯絡。他說：「大仔已經出身工作，細仔剛入讀香港大學，自己有自己世界喇﹗我們都好少見面，只是久不久通短訊，哈哈，唔覆咪唔覆囉，好把閉咩﹗大家鬥不覆訊息，這個年代係咁㗎啦，我最近都好忙。」阿驄現過單身生活，他都響往自由自在，寄情工作。

欲知專訪內容，請留意明天（11月1日）明報娛樂版。

（即時娛樂）