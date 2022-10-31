羅家英自嘲被阿姐嫌老 汪明荃爆曾被老公激嬲 (18:12)

羅家英、汪明荃（阿姐）領班的福陞劇團，宣布12月中在西九戲曲中心舉行7場演出，當中有幾場屬慈善專場，兩夫婦今天（31日）於記者會上大耍花槍，家英哥自嘲被阿姐嫌老，所以他們只在劇目《修羅殿》中合作，另外兩齣《福星高照喜迎春》與《洛神》，阿姐欽點兩位憑內地專才計劃來港的梁兆明和李秋元做對手，阿姐插嘴說：「羅生都同意（跟小鮮肉合作）㗎啦！」家英哥反問：「你又同唔同意我跟其他花旦合作吖？」阿姐聞言說：「你都做過啦！」

阿姐解釋擔任八和會館主席後，要培訓新人做傳承工作，但台上合作比較少，希望藉劇團演出跟後輩交流。她隨即向家英哥施冧功，大讚對方編監導演的《修》劇，去年公演時覺得好吸引，所以今年再度演出便要求合作，她說：「這個劇對我來講好新，我都好緊張，現在已開始練曲。」

家英哥現實中有沒有試過激到阿姐發惡？阿姐說：「有，都有嬲，但他沒感覺，我都費事勞氣。」家英哥又指之前跟新晉花旦合作，覺得水準未夠：「她們的來言去語、節奏不夠，跟陳好逑、『細女姐』任冰兒不同階層，要多學多做儲經驗。」

可會覺得跟阿姐合作最合拍？阿姐搶答：「我做得好差！」家英哥續說：「未必，有些都做得幾好，一套套啦，但演《福》劇不夠惡，可以做得放一點。」

（即時娛樂）