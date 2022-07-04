吳家忻內外「鴿」攻可奪芳心 ANSONBEAN求婚食檸檬 刺痛愛情舊患 (21:55)

吳家忻（Kayan9896）、林千渟與陳毅燊（ANSONBEAN）主演Viu Original首部本地原創劇集《#她和她的戀愛小動作》在「黃Viu」播映。ANSONBEAN和吳家忻在劇中演情侶，最近一場講述ANSONBEAN向Kayan求婚，卻被請食檸檬，這段劇情令ANSONBEAN憶起現實中示愛失敗經歷；至於吳家忻放風表示將來求婚只要有乳鴿，就能打動女神芳心！

ANSONBEAN形容這場求婚戲碼猶如「打大佬」，事前不斷看劇本練習：「因為求婚係人生好重要嘅時刻，自己又冇經驗，加上我要記好長對白，所以係最擔心、最緊張一場戲，唯有係咁睇劇本背對白，起碼少個負擔先。」

即使劇中ANSONBEAN誠意滿分，但也未能抱得美人歸，慘被吳家忻拒絕求婚。ANSONBEAN坦言現實中也試過求愛不遂，他說：「仲記得第一次告白，懶醒寫咗封信畀人，但對方收到後喺信封紙上寫『Oh sorry，let's be friend！（對不起，我們做朋友吧）』，呢次係最深刻。」吳家忻笑言現實中經常向追求者派檸檬：「我經常派檸檬㗎，太多啦，我都數唔清，哈哈！」

講到大家最憧憬的求婚畫面，想不到一招內外「鴿」攻，就能攻陷吳家忻芳心，她說：「因為我好鍾意食乳鴿，如果隻戒指收埋喺乳鴿入面，都幾好、幾驚喜。我就想個人啲，求婚始終係2個人嘅事。」ANSONBEAN表示求婚最重要是令對方意想不到，製造浪漫驚喜。雖然他們對求婚畫面充滿想法，但也異口同聲表示未有結婚的計劃。

（即時娛樂）