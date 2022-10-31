張敬軒拍戲捱到爆瘡兼面色差 讚魏浚笙純真：佢唔怕蝕底 (19:36)

張敬軒今天（31日）到銅鑼灣出席飲品活動，軒仔最近忙為電影《超神經械劫案》開工，顯得有點憔悴，休息不足捱到爆瘡，他說：「面色差少少，原來唱歌舒服好多，以前想做影帝，現在覺得有個美夢就算。」

軒仔表示於片中與魏浚笙 （Jeffrey）及洪嘉豪合作愉快，學到很多新東西，他說：「尤其和Jeffrey工作，很難不欣賞這塊小鮮肉，他不怕蝕底又乖，保持到純真。」他認為在娛樂圈，不能將自己太快擺在「老海鮮」行列，故今次即使早已安排替身，見到一班年輕演員親身上陣，很多動作場面他與王菀之也親自演出，他說：「我未見過王菀之有動作演出，除了打我之外，導演見我們這樣就再加多些動作戲，所以拍攝時間又長了，一定超支。」

商台《903 AllStar籃球賽》因MIRROR停工延期，被指漠視其他歌手檔期，惹部分唱片公司不滿，原擔任隊長的軒仔亦因檔期問題，要退出改由古巨基頂上，軒仔說：「我都覺得好可惜，這套電影始終公司投資，我必須向公司投資負責任，不單籃球賽，其他搵食工作都因加戲告吹，聽到有少少聲音，但我本人不是這樣看，其實一個樂壇活動，大家應該理解遷就，對於我們來講都是當玩，玩就要等齊人，及等到大家時間方便，就會玩得開心些，就如一班人約食飯，不齊人就下次再約過，和主辦單位有傾過，他們也特登找古Sir出山，我都好期待，以基仔江湖地位，一定可以帶領明星隊。」

（即時娛樂）