超能使者｜陳展鵬花心思圓喜劇夢 急色樣勁爆笑 唐詩詠擦腋窩超麻甩 (13:07)

陳展鵬在劇中喝了母親（程可為飾）炮製的「壯陽湯」。（大會提供）

由陳展鵬、唐詩詠、陳山聰、劉穎鏇、林子善、沈震軒、王君馨、劉佩玥（Moon）、歐瑞偉、張國強、吳家樂、楊卓娜和伍樂怡等合演的無綫台慶劇《超能使者》，昨晚（10月31日）首播。

鍾孝年（阿鏈，展鵬飾）與喬若嵐（Q姨，詩詠飾）因為一次誤會，變成歡喜冤家，某天2人先後坐上「亡命小巴」，就在意外發生前一刻，2人「看見」以往經常在腦海中閃現碎片式畫面，就在大感驚訝及不祥同時，車禍發生，2人受重傷需即場急救，並同時「意外」獲得不同超能力，只是2人當時仍未知曉，車禍發生時間則與2人之前預知一樣是6月6日6時6分6秒。

昨晚短短1小時的劇情相當多元，除了有搞笑、輕鬆及動作場面，還不乏感性催淚、及大型交通意外與特技場口等畫面及場口，角色設定新鮮又鮮明。

以展鵬為例，今次演市井又市儈的足底按摩師，更是劇中「搞笑」擔當，像是展鵬與劇中妻子Moon的閨房戲，喝了母親（程可為飾）炮製的「壯陽湯」的阿鏈，因聽到老婆享受按摩叫喊聲慾火焚身，不但滿面通紅，猴擒苦惱樣更是相當抵死，對此展鵬說：「可能大家覺得我平時講嘢好老正，唔適合做喜劇，但其實我好期待做喜劇，好多謝Jazz（監製文偉鴻）畀呢個角色我，令我好Enjoy。劇入面個髮型我自己剪，衣著亦最簡單，希望演繹到真實共鳴感。」

負責「呻吟」的Moon則笑指拍攝時毫不尷尬：「反而最搞笑係Jazz示範我睇點做！呢幕戲係搞笑為主，所以拍時冇諗咁多嘢，反而係為求目的不擇手段，盡情去演。」

至於詩詠也突破以往斯文靚女及專業人士形象，飾演臨時演員判頭的她，展現粗獷一面，當中包括高舉腋窩並以毛巾擦拭麻甩場口。詩詠說：「因為冇演過喜劇、冇優勢，所以我交畀監製，一入劇組就咩都唔諗，每日開工前都空白咁去，所以我演嘅時候，完全冇理其他人會點睇我。」

首集另一重頭戲則是游氏母女墮樓戲，劇情講述Q姨胞姊喬若詩（楊卓娜飾）疑遭丈夫游國棟（吳家樂飾）家暴，為了女兒選擇啞忍的若詩，昨晚臨尾離奇墮樓身亡，事情更疑似與國棟有關。該幕戲之所以重要，除了展現了現場實拍與CG後製所花費時間及心血的成果外，阿鏈亦因此意外發現自己擁有「停頓時間」異能。

該場口隱藏不少難以控制元素，演員及CG組事前需作反覆綵排，當日劇組更出動了兩組威也布置天井雜物飛散陣，及營造若詩女兒凌空場面。

（即時娛樂）