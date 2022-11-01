下流上車族｜袁文傑半裸騷肌玩「震胸」 跟江美儀再合作感觸良多 (12:46)

無綫台慶劇《下流上車族》昨晚（10月31日）一集大放笑彈，先有丁友善（袁文傑飾）「震胸」技驚四座，再有毓霞（鮑起靜飾）化身「雀后」智破騙局！

劇情講到雯慧（江美儀飾）到賣了給丁友善的舊居做鐘點，豈料與雯慧不咬弦的表妹晞嵐（朱凱婷飾）突然返港，並硬要去雯慧舊居，雯慧迫不得已帶晞嵐到友善家，豈料友善正在洗澡，雯慧硬着頭皮闖進廁所，與友善一同做戲扮「咿唈」兼飛Bra嚇走晞嵐；晞嵐離開後，友善無故向雯慧狂獻殷勤，玩送花又玩壁咚，冧到雯慧暈陀陀，但一切只是雯慧會錯意，友善的心儀對象其實是雯慧女兒芊芊（郭柏妍飾）。

袁文傑在這場戲相當鬼馬，半裸上陣的他大騷弗爆身形之餘，又瘋狂「震胸」。講到「震胸」，袁文傑受訪時笑言：「從來都冇刻意鍛練過，一切都係從心而發。」他又謙稱自己「副偈」一般：「都幾十歲人，Keep好少少就OK喇，埋位前做掌上壓谷肌肉，美儀有睇住！」

提到與江美儀相隔多年再合作，袁文傑感觸良多：「拍劇嚟講我諗都有10幾年喇，今次嘅對手戲比過去任何一次都多，同埋美儀當年係同我同一日去友台試鏡，仲要一齊被取錄。」袁文傑又指2人一開始就放到最盡：「本身大家都好熟，所以劇裏面壁咚、廁所戲分，我哋三扒兩撥已經搞掂晒。」

「竹戰」戲同樣笑料十足，劇情講述「哈比三傻」關細孝（鄧智堅飾）、阿力（關曜儁飾）、阿詩（林穎彤飾）與志明（林敏驄飾）合謀出千騙毓霞錢，4人瘋狂打眼色做牌令毓霞落搭，毓霞要求洗臉清醒，豈料洗完臉後，戴着墨鏡霸氣回歸的毓霞，化身「雀后」贏到開巷，原來毓霞以前曾在竹館工作，早已識破眾人詭計。

關曜儁受訪時笑言收到劇本時已很期待「竹戰」戲，他透露雖然當日拍攝了10多小時，但一點都不感到疲倦，還大嗌好玩，他說：「因為劇入面打台灣牌，我哋幾個都唔識打，係得鮑姐識打，所以要靠鮑姐幫手。」

（即時娛樂）