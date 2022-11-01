古天樂獲頒「亞洲影壇傑出成就獎」 遵從爸爸教導：要少說話多做事 (13:42)

由古天樂（古仔）﹑劉青雲﹑劉嘉玲﹑姜皓文和謝君豪等合演的《明日戰記》，獲選為今屆倫敦東亞電影節閉幕禮電影；較早前古仔更親身飛往倫敦出席電影節，並於當地時間10月30日，領取亞洲影壇傑出成就獎。

古仔領獎後在台上發表講話前，提及日前首爾梨泰院人疊人事件，他呼籲大家外出慶祝時，一定要小心安全，他沉重地說：「在每個大大小小的頒獎禮上，都覺得要帶歡樂感給觀眾，但就今次意外事件，令我感到相當沉重。」及後他再講到：「以前小時候跟爸爸一起透過電視看頒獎禮，領獎人在台上都會講好多說話，不過爸爸從小教導我『做人要少說話多做事』，正因為這句說話，我做人就是少說話多做事，《明日戰記》是我做科幻片的第一步，希望未來有更多時間，帶給大家更多好的電影。」

古仔在映後再現身跟大家分享，一向以「自己個仔」來形容《明日戰記》的他講到：「我好幸運，因為在胎中已經教導他，不過他出世後就有他的命運，我是沒有辦法去管。只不過我作為父母，就要兼顧他出世後，如何令到他將來成長的環境更加好。」他補充拍科幻片的確很難，而且不想靠外國團隊去製作，希望每一步都是自己去學，就算不懂也要學到懂，依賴他人從不是古仔製作《明日戰記》的精神。

古仔坦承製作過程中發覺非常困難，必須花大量時間和金錢，但都要堅持下去，因為想自己真正做一次及不假手於人的科幻片。在製作過後發覺，擁有了數據以及經驗，可以做得更快。雖然外國製作科幻片，擁有龐大的數據庫，但我們都很需要自己去儲起來而非買回來，他直言：「我不敢說做得比他們更好，但一定拍得上。」

（即時娛樂）