季前賽｜Stanley爆Seed鬧主管 MIRROR經理人花姐驚喜客串 (16:17)

ViuTV原創劇《季前賽》昨晚（10月31日）播出第6集，要兼顧家庭﹑事業及打籃球的阿良（邱士縉/Stanley飾），被上司吩咐接手同事Tim（陳郁憲飾）的爛攤子，面對欺壓，阿良也忍不住合上雙眼爆Seed鬧Tim：「其實我一直認為做主管應該要有責任，唔係一有事就搵人幫。（你咁講係乜嘢意思？）咩嘢意思？我擺明係話你啦﹗你條友縮骨卸膊又賴皮，有事就嗌救命，冇事就認屎認屁，成間公司有邊個冇幫你抹過屎呀？（你唔好單單打打，有證據就攞出嚟﹗）我對住你咁嘅人，我使乜攞證據？我有事時候又唔見你幫我，返工係咁㗎喇，你有份出糧㗎，你估你嚟做義工。（你睇你乜嘢態度？）我乜嘢態度呀，我都忍得你夠耐喇﹗」

之後他還突然辦公室大暴走，更穿越時空穿古裝拿着「屠龍刀」跟Tim對撼，場面搞笑，不少網民讚Stanley穿古裝好看，又指他好像台灣演員柯震東。

昨晚另一亮點是MIRROR經理人花姐（黃慧君）亦客串一角，演阿良的客戶Susan，她拿着小手袋出場，然後阿良和團隊向Susan交代相關項目，大家同意用受年輕人歡迎的網紅拍片，但Susan則反駁：「Oh My God﹗年輕人，你知唔知有消費能力嘅都係中年人呀？你有冇考慮過呀？等我諗下先，我覺得我哋要搵超級電影明星，啱唔啱呀？古先生呀﹗唔好同我講會議記錄，你做創意行業，識得變通㗎嘛...我覺得踢波條橋麻麻哋，我諗過喇，不如草地滾球，係咪好主意？好有動感，我哋搵埋Stanley﹑再搵姜濤﹗」飾演阿良同事的陳子豐聞言即說：「但佢哋經理人好難搞㗎喎﹗（搵埋佢經理人）。」

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（即時娛樂）