《下流》收視理想稱冠 林敏驄唔使裸跑 笑江美儀身材 (18:26)

《下流上車族》團隊現身深水埗宣傳，雖然掛起3號風球，但無阻眾人善心，與「深水埗明哥」陳灼明向市民派飯。（鍾偉茵攝）

林敏驄和江美儀主演的《下流上車族》收視稱冠，橫掃《東張西望》、《愛‧回家之開心速遞》及《開心無敵獎門人》。（鍾偉茵攝）

林敏驄、江美儀、鮑起靜及郭柏妍等一眾《下流上車族》演員，今天（11月1日）現身深水埗宣傳，雖然掛起3號風球，但無阻眾人善心，與「深水埗明哥」陳灼明向市民派飯。

《下》劇上周最高收視23.7點，阿驄開心表示正式橫掃《東張西望》、《愛‧回家之開心速遞》及《嘩鬼無敵獎門人》。無綫總經理曾志偉曾跟阿驄輸賭，收視輸了要裸跑，現時《下》劇比《開》高出0.3點收視，阿驄笑言：「有個153（曾志偉）說要裸跑，有片為證。」如何找曾志偉找數？他扮對方聲調說：「他說『你搵到我先得㗎？』希望他願賭服輸啦，不過他平時在家都不穿褲啦。」

阿驄跟志偉老友，肯不肯陪對方裸跑？阿驄稱看對方對他如何。江美儀好奇問拍檔會不會裸跑換獎？阿驄直言：「你都傻，我從來不做這些，如果我裸跑後他不給獎我怎麼辦？他經常說話不算數。」

另，談到江美儀今晚（1日）穿內衣出鏡一幕，阿驄搶答：「她集集都想只著Bra，不過遭我制止，但她借機都要露一露。」

江美儀解釋原本該場戲，講述她在街上很自豪地行，但因為落雨，調了在廠景拍攝，為了效果，便犧牲自己向導演提議著Bra來表達自信，反正之前做過內衣代言人過。阿驄笑指江美儀搏老命都要贏，雖然身材差些少，但心地善良，在演技上經常助攻他和女兒，一點都不自私。

江美儀聽到阿驄讚賞，即作狀半跪說：「請受小女一拜。」阿驄接著說：「我們接受她少少瑕疵，就是走下『波』。」氣得江美儀即說：「我還非常堅挺，看看你自己的肚腩再說。」

郭柏妍憑劇集人氣急升，問到若有30點收視有何「行動」答謝？她表示未想到，可能與阿妹羅毓儀著多次女僕裝，或著住女僕裝踩滑板。問到會否穿泳衣上陣，郭柏妍笑言：「我擔心著泳衣踩板，會揈甩件泳衣。」

她預告稍後劇中會有泳衣場口，露得都算多，直言沒想過港姐之後要再穿三點式，為了這場戲，事前戒澱粉質，花了約3星期減6磅。問到可有膽量學「阿媽」江美儀劇中穿內衣示人？她表示如果劇情需要，都可以突破自己。

（即時娛樂）