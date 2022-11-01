王嘉儀拍新歌MV玩不同造型 苦練現代舞 純情妖艷兼備 (19:36)

王嘉儀（Sophy）最新作品《淹悶》大玩食字，誓將沉悶東西淹沒，新歌MV中她以6款造型兼大跳現代舞，以表達對抗壓抑的能量。

Sophy新歌《淹悶》刻意玩食字，以配合稍後推出新碟中其中一個主題，Sophy為大家解讀，她說：「新碟其中一個主題，想講流動嘅東西，而《淹悶》就係講緊點樣打破二元框框，將沉悶、刻板東西淹沒佢、打破佢，唱腔都因應意境而有所突破，今次嘗試比較妖味演繹，但未算懶洋洋唱法，反而好多扭音。」

為了突出歌曲主題，今次Sophy以6款造型拍攝MV，並以流動肢體去淹沒沉悶。造型上，既有黑白與彩色造型作對比，亦有惡魔和聖母造型對比；另外，還有男、女學生造型，各有特色。

Sophy特別喜歡惡魔造型，她說：「自己著開比較Dark同型格嘢，呢套衫設計師加入好多元素，亦有好多鏈同扣，好靚，同埋著到我個人好高，所以係我最喜歡。」

為了要呈現流動肢體的感覺，Sophy特意去學習現代舞。這是她繼上一首歌後再次展示舞技，Sophy說：「因為首歌想表達一啲好壓抑能量，點樣可以將一啲好硬嘅嘢衝破佢，所以喺舞步上好多時候都係黐地板同埋最尾有一個後翻動作，都係用好柔軟嘅肢體動作，去對抗好硬嘅地板，令到畫面上有視覺嘅衝擊感，所以係好好玩。」

（即時娛樂）