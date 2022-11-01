宋仲基含冤而終 重生財閥對抗李星民 任時完孖雪炫「罷工」尋自我 (19:47)

宋仲基主演的韓劇《財閥家的小兒子》將於11.18首播。（大會提供）

回顧今年韓劇，關鍵字離不開「漫改」、「律政」與「復仇」—從年初的《Again My Life》、《為何是吳秀才？》，以至近月開播的《The Empire：法之帝國》，3三部涉及「法律」和「復仇」元素的Viu Original原創韓劇均贏盡口碑。

踏入2022年最後兩個月，「黃Viu煲劇平台」乘勝追擊，宣布將於本月18日推出年度原創劇大作《財閥家的小兒子》，該劇集結「重生」和「復仇」題材。此外，主打治癒氛圍的《夏日大罷工》，亦即將在21日登場。

Viu Original原創奇幻韓劇《財閥》以80年代為背景，講述出身貧寒的尹炫優（宋仲基飾）忠誠效力韓國大財團長達10年，某天他奉命為會長陳養喆（李星民飾）管理秘密資產，卻被誣陷私吞資金而慘遭滅口含冤而死，後來他竟重生，為順陽家的小孫子陳道俊，開啟了「第二人生」！由貧轉富的炫優決意向著復仇目標前進，為了侵吞整個財閥家族，他也逐步成長並展開連串報復行動。

由「首席男神」宋仲基、「超級綠葉」李星民和「仙氣女星」申鉉彬主演，Viu Original原創奇幻大作《財閥家的小兒子》，主打「重生」和「復仇」等超現實元素，能滿足觀眾最愛的狗血衝突、以及「小蝦米對抗大鯨魚」的痛快心態！

劇集的另一看點，就是宋仲基分飾貧窮奴隸秘書和富三代大學生，早前他更在1分鐘前導預告中，以沉實獨白訴說主角心聲，曬穩定演技。《財閥》將於11月18日起逢星期五、六、日播出，香港觀眾可透過「黃Viu」收看。

改編人氣網漫《甚麼都不想做》，全新治癒系韓劇《夏日大罷工》，講述現年28歲的李夏天（雪炫飾），在首爾一間大公司工作5年後，好不容易獲得轉正機會，此時她卻宣布「人生罷工」，還決意搬到鄉村生活，後來她在小鎮遇上前數學神童、現任圖書管理員安大範（任時完飾）；2位逃避現實的年輕男女，將透過出走之旅尋找自我，並在相處中譜出治癒羅曼史。

劇組透露《夏日》是一部反映社會現實的作品，任時完認為觀眾易產生共鳴：「都市生活雖然是不可或缺的，但也會帶來逢疲勞感，這是一部可以為大家帶來療癒的作品。」

（即時娛樂）