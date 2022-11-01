Joe Junior演唱會運丹田唱歌甩褲 講笑執生獲觀眾鼓勵 (23:39)

Joe Junior昨晚（10月31日）在文化中心舉行演唱會，演出時發生小意外，由於褲頭太鬆而甩褲。Joe Junior執生笑問觀眾是否看到他的內褲是什麼顏色？台下觀眾拍掌鼓勵，身邊擔任嘉賓的韋綺姍打圓場說，自己曾在舞台甩裙。

76歲Joe Junior舞台演出經驗逾60年，昨晚經歷人生第一次在舞台甩褲。他接受《明報》電話訪問，表示從未試過唱到甩褲，但對他而言只是小插曲，讓觀眾笑一笑。他稱因疫情已一段時間未能開個唱，故演出前特別緊張，每日行山練氣，希望以最佳狀態表演。他說：「今次演出訂造了新衫，3星期前再試身，服裝好fit。不過我在這段時間勤力運動，飲食又淡清，因此瘦了，至演出當日覺得褲頭闊了兩吋。太太以扣針幫我扣緊褲頭，初時覺得褲頭有點鬆，有用手抽褲頭，以免愈跌愈低。」

他跟嘉賓韋綺姍合唱，程序安排合唱後他可以回後台換衫：「諗住頂多陣就可以換褲，因為我唱歌要用丹田，一谷之下扣針爆了，褲便跌下來，我迅即揪起褲頭」。Joe Junior笑說幸好現場沒有記者，否則走光相被公開便慘了，很感謝現場觀眾給他拍掌打氣，之後的演出沒有受影響。他為演唱會準備了30多首歌，最緊張還是現場觀眾是否享受他的歌聲，想大家知道無論年紀多大，也可以做好表演。他於下周一（7日）在大會堂還有一場演唱會，表示一定會修改褲頭。

Joe Junior太太Susanna透露老公曾這小插曲感不開心，因為他對演出要求完美，其實現場觀眾也不會看到他走光，因為他穿著的禮服遮住。記者問Susanna究竟Joe Junior穿孖煙囪？還是三角內褲？她笑說：「若果穿孖煙囪就無所謂啦！他是穿三角內褲，不過，現場觀眾應該看不清楚的。」

（即時娛樂）