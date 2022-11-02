下流上車族｜「哎吔母子」林敏驄鮑起靜派洋蔥 反映老年抑鬱症問題 (12:40)

這場戲除了鮑姐和驄哥的感人互動具感染力，情節和對白也十分貼地和發人深省。（大會提供）

無綫台慶劇《下流上車族》昨晚（1日）播出一集大賣溫情，劇情講到志明（林敏驄飾）、毓霞（鮑起靜飾）及蔓蔓（羅毓儀飾）去野餐，毓霞席間因思念愛犬，竟認錯途人的狗狗為次郎，毓霞眼濕濕說：「我一直都喺度呃自己，次郎可能死咗，人老咗真係好多嘢會慢慢離開...」、「自從家寶（林景程飾）同次郎離開咗之後，我做人冇晒寄托，日日朝頭早起身都唔知為乜...」道盡獨居老人苦况。

蔓蔓看到毓霞情况後大感心痛，並苦勸想騙毓霞公屋的爸爸收手；之後毓霞突然失蹤，深感內疚的志明四出尋找，後來在毓霞以前工作小食店找回毓霞。這對「哎吔母子」邊食車仔麵邊訴心中情。

志明指看見毓霞即想起當年自己媽媽也患有老年抑鬱症：「成日粒聲唔出，乜嘢都噏晒喺心度，冇病噏到有病，有病噏到大病，我嗰時以為老人家都係咁，點知其實唔係，原來呢啲係有得醫，仲好易醫，只要屋企人同佢傾多啲偈，畀多啲關心，病情就好咗一半。」志明哽咽續指：「一個做仔嘅，連同老人家講幾句嘢時間都冇，搵到幾多錢、幾叻都冇用，子欲養而親不在...每日小小疏忽，好易變成一生嘅自責。」

這場戲除了鮑姐和驄哥的感人互動具感染力，情節和對白也十分貼地和發人深省。監製關文深受訪時坦言，現今社會很多子女因為忙為生活打拼，很多時會忽略家中長輩，並謂希望透過相關情節，令觀眾有所反思，他說：「老年抑鬱症好值得大家正視，學驄哥對白話齋：『有得醫』亦『好易醫』。希望作為子女嘅大家，抽多啲時間陪老人家，關心佢哋。」

另外，蔓蔓為父出頭攞番「樽鹽」的場口同樣感人，劇情講述蔓蔓去志明任職的超市打工，因看不過眼爸爸被同事取笑「狗經理」，遂以「搬晒所有重貨」作賭注，逼令同事「收口」；細細粒的蔓蔓搬貨期間搞到周身傷晒，同事們被其真誠打動主動向志明道歉，最後蔓蔓拿着一樽鹽送給爸爸並說：「要你做番個有尊嚴嘅經理！」場面溫馨。

（即時娛樂）