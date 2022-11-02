黃金盛宴｜遭馬浚偉追問已婚及不和傳聞 安德尊被KO勁尷尬 (15:52)

馬浚偉連環追問安德尊已婚及跟李錦聯不和傳聞，令安德尊招架不住，只懂尷尬狂笑。（大會提供）

由馬浚偉主持的台慶大型廚藝節目《黃金盛宴》今晚（2日）登場「星廚」有三姐（蕭秀香）﹑Jacques（祈積奇）和譚以健，「星級嘉賓」邀得安德尊（大王）和張美妮。

馬浚偉自爆跟安德尊約30年前已有淵源，原來當年馬浚偉參加歌唱比賽時，大會司儀正是安德尊，張美妮即好奇追問馬浚偉當年有否被安德尊刁難，馬浚偉聞言即指安德尊當年相當正經。

事隔多年，馬浚偉與安德尊「主場」與「作客」身分互換，馬浚偉抵死地句句衝著安德尊「死穴」追問，令安德尊完全沒有招架餘地。由於之前曾盛傳安德尊已婚，馬浚偉順勢追問傳聞真偽，被殺個措手不及的安德尊支吾以對之餘，一度不忘「反抗」：「唔~~係...咁你有冇...？」

豈料遭馬浚偉爆笑反窒：「依家係我問你！」其後三姐和Jacques炮製「當紅明珠」時，公開鎖住肉丸水分秘訣，馬浚偉再乘機出招指住安德尊謂：「好似你同你老婆一樣緊扣埋一齊？」安德尊聞言竟老貓燒鬚「說漏了嘴」，令現場陷入歡愉，到底安德尊說了什麼呢？

「愈戰愈勇」的馬浚偉，及後又追問安德尊是否真的與李錦聯傳不和，並謂：「嗰時我睇呢單新聞覺得係炒作，但後來我信係真嘅，有次我因為呢單新聞，真係特登睇呢個節目，跟住我睇到佢哋兩個啲表情、眼神係有真火。」安德尊聞言笑到彎腰，並「強調」2人只是「搞氣氛」，但隨後馬浚偉再追問二人是否好兄弟時，安德尊尷尬兼口窒說：「咁又好難講喎﹗」

（即時娛樂）