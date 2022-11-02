洪嘉豪開個唱盼觀眾似參加嘉年華 自詡可塑性高兼體能佳 (16:58)

入行4年的洪嘉豪，將於本月12日及13日，在西九文化區苗圃公園舉行首個個唱「The Cycle of... Kaho Hung Live 2022」，門票於早前開售不久便火速售罄，但嘉豪無意加場，他說：「公司有問過我可有興趣加開一場，能夠在可以容納7千座位的場地開到兩場，已經不敢相信，想到面對那麼多觀眾演出已腳震，加上過去都是孖住張天斌（MC）開騷，今次得自己一個，無論體力和表演元素都相對提高，還要保持聲線穩定，由頭唱到落尾，擔心開3場會吃力，寧願做好2場就算。」

嘉豪透露由於演唱會在戶外進行，為配合綠油油草地，舞台布置到色彩繽紛，有很多東西玩，但未必是機關上，說：「會是氣氛，以及跟觀眾互動方面。我還會挑戰未玩過的樂器，正努力練習中，歌曲方面，主力唱自己歌，有些連忠實粉絲都未聽過，得一首其他人歌曲，這首歌影響我對音樂看法，但暫時賣關子，不講是誰的歌。」

體能方面，嘉豪反而不擔心，還自誇是體能不錯的運動員，他說：「我熱愛運動，一直有踢波，半年前更開始健身，我不太喜歡做gym，目的為了強身健體，健身後精神和皮膚好了，骨架都好些，企得挺直些，著衫都好看些。（會否騷肌？）未必一定除衫，視乎當時環境而定。（貼身衫？）服裝設計師之前去完巴黎時裝周，但未知他怎樣設計，我覺得自己可塑性很高，可以玩新東西及有趣元素。（製作費很大？）每次開會都要睇錢做人，但導演好好，盡量滿足我要求，花費最大應該是舞台和舞台效果，同時有很多舞蹈員，希望做到大家好參加嘉年華那麽開心，盡興而返，如果放寬限制，可以飲食就更好。」

Hair : Haysses Ip @ HAiR

Make up : Circle Chong

服裝：Harvey Nichols／marni

（即時娛樂）