「大師兄」兼著名武指徐忠信因病離世 享年70歲 (17:34)

徐忠信曾對港產動作片能獲外國接受，感到引以為傲。（TVB《無耆不有》截圖）

徐忠信展示手術後的疤痕。（TVB《無耆不有》截圖）

徐忠信曾跟李連杰拍對打戲。（網上圖片）

著名武指徐忠信今早因病離世，享年70歲。（TVB《無耆不有》截圖/香港動作特技演員公會YouTube截圖/黑白圖片）

人稱「大師兄」的著名武術指導徐忠信，今天（2日）驚傳離世消息，享年70歲。徐忠信入行逾40年，是行內知名武術指導，亦參與不少電影或劇集演出，多數演武林高手﹑奸角反派角色，亦是近年無綫的「御用大佬」。

香港動作特技演員公會今天（2日）在社交網發布徐忠信死訊：「我們懷着一顆極悲痛的心情告知大家，『我們尊敬的大師兄~徐忠信，一路好走』

8號風球高懸下，我們收到一個非常沉重的不幸消息，我們尊敬的大師兄徐忠信，今早在家突感不適，被急送往屯門醫院搶救，並於1:32pm醫生證實搶救無效，與世長辭。願您大師兄，一路好走，RIP」。

徐忠信曾跟影帝李連杰拍攝電影《黃飛鴻之鐵雞鬥蜈蚣》，戲中他演黃飛鴻敵人「雷一笑」，2人有不少精彩對打場面，大曬硬橋硬馬真功夫。

另外，徐忠信曾亮相無綫節目《無耆不有》，暢談入行至今點滴，他在節目說：「我哋呢行可以曾經有段時間，將我哋動作推薦到出面，都接受我哋香港動作片，我都幾引以為傲。

唔係話我哋牙擦，龍虎武師嚟講，係我哋嗰批出嚟，先至影響到外國接受我哋，最犀利係七小福，于占元徒弟洪金寶﹑成龍﹑元彪同元華嗰啲。」

雖然他曾接受不同訓練，但到真正拍攝時又是另一回事，徐忠信曾於1989年遇上嚴重意外，當年他和秋官（鄭少秋）做替身，他說：「喺茶樓嗰度鑽出嚟，然後落地，隻腳『啜』住榻榻米，『啪』一聲扭斷十字韌帶，當時十字韌帶斷剩一條，半月板切剩一半。」

事隔多年，疤痕仍清晰可見，他表示受傷後到醫院做手術，之後接受物理治療，康復期差不多花了10個月，他續說：「嗰時嘅影響，高難度動作做唔到好多，如果跳高跳低爭好遠，好唏噓往事。」

（即時娛樂）