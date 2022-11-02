《聲夢2》開騷多阻滯 學員未齊腳 今晚演出因打風延期 (17:48)

任暟晴（Jasmine）、黃洛妍（Janees）、趙紫諾（Sarbina）、趙小婷與組合XiX等23位《聲夢傳奇2》學員，原定一連兩晚於旺角麥花臣場館，舉行Prom Night演唱會，蕭呈謙（Nicole）因染疫而缺席，趙頌宜（Maggie）亦因家事急飛英國，昨晚頭場演出只有21位學員現身，且遲了45分鐘開騷；今晚（2日）尾場演出又因颱風「尼格」襲港而取消，大會稍後就退票或延期再作公告。

演唱會前晚於8點45分開場，眾學員大合唱《我超越我》揭開序幕，冠軍得主任暟晴（Jasmine）出場展現王者地位，獻唱完《玉蝴蝶》和《歡樂今宵》，演繹快歌《瘋了》又跟舞蹈員大跳貼身舞，期間她又跟季軍趙紫諾合唱《先哭為敬》大鬥唱功，贏得不少掌聲。

Sabrina其後再唱出兩首代表作《說散就散》以及《Rolling in the Deep》騷實力。亞軍黃洛妍（Janees）表現亦同樣精彩，除了獨唱《溝渠暢泳》飆高音，還聯同趙小婷二重唱《依然》。

六人女團XiX跳唱《Candy Ball》默契十足，於安歌部分，加入星級導師郭偉亮大跳《重口味》更添氣氛，郭偉亮臨落台前借觀眾掌聲鼓勵眾學員。另，侯雋熙（Duncan）、陳昊廷（Timothy）與劉詠彤（Angel）跳唱時，兩男拉開皮褸騷胸肌，成功搶鏡，炒熱全場。

身在海外的Maggie則拍片送驚喜，加入全員完騷前的《我們的畢業禮》大合唱，因病錯失演出機會的Nicole，亦透過影片向觀眾致歉。

Jasmine與Janees受訪時，談到首踏舞台現場演出心情興奮，也很享受與台下互動交流。對於尾場騷因打風延期舉行，Janees慶幸只是延期而不是取消，期待23位成員下次同台演出，Jasmine答應會繼續做好排練，爭取最佳表現，當被問題首場演出感觸落淚，Jasmine笑說：「想到過去一年經歷，如今終於畢業，突然鼻酸便喊了，但望到身邊的Janees笑住，我就收聲！」

（即時娛樂）