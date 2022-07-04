72歲陳勉良不言休 演活小人物角色獲讚 跟群姐《開心速遞》過足主角癮 (23:18)

陳勉良表示曾在《開心速遞》 第1720集 ，跟群姐（許思敏）當主線，該集真真正正做了一次主角，算過了主角癮。（劉永銳攝/無綫電視網上視頻截圖）

無綫資深綠葉陳勉良演盡小人物角色，無論時裝或古裝劇，觀眾總會經常見到他的身影，他除了是一名資深演員，也是一位桃李滿們的知名水墨畫家。他於無綫工作35年，為角色盡心演出，曾捱到身體發出警號，仍表明年屆72歲不言休。

陳勉良畫作獲獎無數，於香港，內地，英國與澳洲等各地舉行過個人畫展，但謙稱從不敢自詡國畫大師，因為不是全職畫畫，嚴格來講只算是個畫家仔，1967年開始學畫畫，表明沒什麼大志，亦不懂得什麼天分，只為興趣。

當年沒選擇專心向畫壇發展，而走去跑龍套，陳勉良稱全為了幫朋友，他說：「因為有個同學發明星夢，我便幫手，最初實在興趣不大，之後適應，幾年後和這個同學鬧翻沒有再做，隨後經推薦正式為無綫做特約演員，無心插柳柳成蔭。」

35年前陳勉良遇上伯樂黃新，造就他成為無綫正式演員的契機，他說：「黃新喜歡畫畫，我們經常交流，剛巧公司要人，他叫我不要再做特約演員，直接簽約成為正式演員，還親自推薦我。」

當上正式演員戲分加重，一度令他吃不消，他說：「突然間接古裝劇，就10幾集戲，又多對白，當時講唔掂，監製王天林好好，知道我沒經驗，盡量鼓勵我去做，十分體諒，加上羅浩楷經常幫我排戲，很有心機教我看機位。」

他多年來演活小人物角色，特別是癮君子及大廈管理員角色，落在他手上，總是入型入格，連公司也在節目頒發「另類好戲王─道友王」獎項給他，亦因而令他曾感困擾，他說：「現在很少演道友戲，我亦不想做太多，感覺到觀眾反感，試過入黑收工行返屋企，竟有道友向我兜售毒品。」

他笑指現在是「無牌看更」，通常演大廈管理員，認為這類角色無拘無束，比高官或皇上更好演，問他是否不介意繼續做「無牌看更」？他說：「公司近期多了新演員，有看更做都偷笑啦！」

一生演盡小人物，又可曾想過當主角？他即道：「當有做過㗎喇！《愛‧回家之開心速遞》 第1720集 ，由我與群姐（許思敏）當主線，真正做了一次主角，算過了主角癮。」

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（即時娛樂）