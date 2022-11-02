任達華憑電影《源生罪》膺影帝 跟新導演合作傳承港產片 (22:35)

任達華、吳卓羲、黃天翱(Tim@ Dear Jane) 與新人陳紫萱(Summer) 主演電影《源生罪》入圍 Minsk International Film Festival Listapad 28th （明斯克國際電影節），又獲美國 New Concept Film Festival頒發「最佳男主角」任達華、「最佳女主角」陳紫萱、「最佳影片」與「最佳導演」岑嘉彦，共四個獎項，團隊早前親自到美國領獎。任達華未能同行，他的影帝獎座由團隊代領，華哥對獲獎感興奮，說：「好開心可以將香港電影通過與新導演合作繼續承傳落去，我哋作為電影人最希望可以支持新導演，繼續將香港嘅電影發揚光大，感謝岑嘉彥導演令紫萱呢個角色充滿活力，亦都希望呢一種活力可以永遠帶給香港電影一種衝擊，繼續將香港電影承傳落去。」

《源生罪》是新晉導演岑嘉彦與編劇岑尚哲合作，集懸疑丶犯罪與親情元素。陳紫萱首次擔任女主角，演實習醫生為母親的死尋找真相，於心理學權威教授任達華的催眠治療及兩個哥哥張建聲及吳卓羲的幫助下，進行回憶潛行，但卻令她逐步逼近死亡殺機 。戲中她有機會跟任達華、曾江與鮑起靜對手戲，拍攝前緊張到失眠。陳紫萱是演藝學院出身，由舞台劇跳入電影圈，曾與MIRROR成員Anson Lo拍《假冒女團》，最近接拍了多部電影，會跟古天樂、林家棟、姜皓文及宣萱等合作。

（即時娛樂）