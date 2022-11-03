飯戲攻心｜黃子華自彈自唱《毒藥之歌》找數︰唔好再叫我除褲 (13:46)

黃子華在片段中自言做了10幾20年票房毒藥，今次主演的電影有此佳績實屬少有，也是一個紀錄。（《飯戲攻心》Ig片段截圖）

黃子華自彈自唱《毒藥之歌》，為電影《飯戲攻心》有好成績「找數」。（《飯戲攻心》Ig圖片及片段截圖 / 明報製圖）

黃子華、鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（lvana）、陳湛文及林明禎主演電影《飯戲攻心》，上映（9月7日）近兩個月，累積票房破7200萬，入場人次逾108萬。戲中演員連日來以不用的方式「找數」，答謝觀眾支持。

子華昨天在社交平台甫片，自嘲做了10幾20年的票房毒藥，今次主演的電影有此佳績實屬少有，也是一個紀錄。他笑言這個時候還講這些好似很自戀，因此拿出封塵幾年的結他自彈自唱一曲《毒藥之歌》來「找數」。

唱完歌後，子華說︰「找完數，你搞清楚， 我唔係王菀之、張繼聰，啱啱搞呢段嘢係難過除褲好多㗎，唔好再叫我除褲。除非...當然啦，下次《毒舌大狀》又有好好嘅成績。不過，《毒舌大狀》係出年嘅事。呢年仲剩番咁多個月，何以解憂呀？唯有《飯戲攻心》，希望大家繼續支持，多謝！多謝山頂嘅朋友！拜拜！」

《毒藥之歌》歌詞

從前有個藝人

佢好紅

係票房鶴頂紅

佢用一隻一蚊一隻雞 自斷米路好架勢

佢朋友冇普通人

唔係影帝就係電影嘅神

成日吹水拍戲 拍戲有幾激氣

我唯有收聲 為佢哋暗暗打氣

係翻身無望 保證冇票房

不麻煩人哋 自己會收起

我要紋身 紋晒整個人

咪叫我再拍戲 我主動唔玩拜拜你條尾

嗰陣時都算真係幾絕望

但係正如詩人話齋

絕望同希望一樣 都係虛妄

你都接受咗命運㗎啦 點解會忽然之間

七千萬 七千萬 七千萬 七千萬 七千萬 七千萬 七千萬

不過你放心 我唔敢囂

點解呀 因為 剎那光輝唔係永恆

呢套七千 下套要留神

一朝得志冇意思 打回原形話咁易

所以今日最希望

其實係要大家記住以下呢四隻字呀好緊要呀

毒舌大狀 毒舌大狀

重要嘅嘢講多次 毒舌大狀 毒舌大狀

希望出年順順利利 大家會入場睇呢齣戲

（即時娛樂）