Backstreet Boys首推聖誕碟 明年亞洲巡唱獨欠香港 (13:54)

美國男子組合Backstreet Boys（BSB）入行近30年，早前宣布首度推出聖誕專輯《A Very Backstreet Christmas》，成員Howie Dorough表示：「我們等了這張聖誕專輯接近30年了，現在終可推出，實在無比興奮！這是一次很有趣的經驗，將BSB獨有的演繹方式加入我們最愛的經典聖誕歌之中，實在急不及待，要讓粉絲聽到我們的歌曲，一起歡度聖誕。」

《A Very Backstreet Christmas》收錄多首經典聖誕歌，包括：《Last Christmas》、《White Christmas》、《Silent Night》、《Have Yourself A Merry Little Christmas》，以及3首全新原創歌曲《Christmas In New York》、《Together》及《Happy Days》。

日前BSB公開《Last Christmas》MV，不忘分享錄音過程及拍攝花絮，例如Brian Littrell從攝影師手中拿來錄影機，拍攝隊友趣怪表情，但他也有「暖男」一面，為正在拍照的Kevin Richardson整理髮型，最後5子交換聖誕禮物；在另一條宣傳片中，BSB齊齊抱起小狗拍攝，身為愛狗之人的Kevin Richardson跟AJ McLean，抱起小狗即忍不住親吻牠們，氣氛溫馨。

BSB除了推出專輯，亦將展開「DNA World Tour」亞洲巡迴演唱會，演出地區包括東京、高雄、新加坡及馬尼拉。可惜曾多次來港開騷的SBS，今次亞洲巡唱不設香港站。

（即時娛樂）