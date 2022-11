Backstreet Boys首推聖誕碟 明年亞洲巡唱獨欠香港 (13:54)

美國男子組合Backstreet Boys(BSB)入行近30年,早前宣布首度推出聖誕專輯《A Very Backstreet Christmas》,成員Howie Dorough表示:「我們等了這張聖誕專輯接近30年了,現在終可推出,實在無比興奮!這是一次很有趣的經驗,將BSB獨有的演繹方式加入我們最愛的經典聖誕歌之中,實在急不及待,要讓粉絲聽到我們的歌曲,一起歡度聖誕。」

《A Very Backstreet Christmas》收錄多首經典聖誕歌,包括:《Last Christmas》、《White Christmas》、《Silent Night》、《Have Yourself A Merry Little Christmas》,以及3首全新原創歌曲《Christmas In New York》、《Together》及《Happy Days》。

日前BSB公開《Last Christmas》MV,不忘分享錄音過程及拍攝花絮,例如Brian Littrell從攝影師手中拿來錄影機,拍攝隊友趣怪表情,但他也有「暖男」一面,為正在拍照的Kevin Richardson整理髮型,最後5子交換聖誕禮物;在另一條宣傳片中,BSB齊齊抱起小狗拍攝,身為愛狗之人的Kevin Richardson跟AJ McLean,抱起小狗即忍不住親吻牠們,氣氛溫馨。

BSB除了推出專輯,亦將展開「DNA World Tour」亞洲巡迴演唱會,演出地區包括東京、高雄、新加坡及馬尼拉。可惜曾多次來港開騷的SBS,今次亞洲巡唱不設香港站。

