下流上車族｜江美儀當街摑老公 爆林敏驄被認錯係蔡楓華 (14:40)

無綫台慶劇《下流上車族》昨晚播出一集講到志明（林敏驄飾）得悉上司丁友善（袁文傑飾）對芊芊（郭柏妍飾）有意思，護女心切的他在超市當眾出手打友善，導致友善手指尾受傷；雯慧（江美儀飾）為志明向友善求情，惟志明堅拒道歉，更掹着友善耳仔嗌「唔撈」。車氏夫婦之後在街上吵架，雯慧要求志明返回餐廳向友善道歉，志明再度拒絕，並將所有怒火發泄在雯慧身上，怒吼「我後悔識咗你」。雯慧聞言嬲爆反擊：「講嚟講去都係因為丁生追芊芊，依家有個事業有成、有兩層樓揸手嘅人追你個女，有乜問題呀？」志明激動反擊：「係咪乜都講錢，乜都講樓呀？同賣女有咩分別呀？你當年嫁畀我又係為咗層樓！」雯慧聞言嬲爆，出手掌摑志明，雖然志明成功避開，但兩人最終不歡而散。

林敏驄、江美儀這場對罵戲拍攝時一Take過完成。兩人當日拍攝時非常投入，江美儀笑謂：「想打佢好耐，拍呢場戲一啲難度都冇，我對住佢火都嚟，打唔中佢仲火呀，哈哈！」問她是否出盡全力打林敏驄時，林敏驄搶答：「佢梗係啦，事前仲買咗個雞髀食埋先打，驚唔夠力呀！」江美儀聞言爆笑料反擊，稱林敏驄拍攝時被認錯是蔡楓華：「有個姐姐話好鍾意睇佢做戲，問佢係咪蔡生，我話邊位蔡生？個阿姐話蔡楓華。」

另一場戲講到中年失業的志明正在煩惱寫履歷表，但寫來寫去只有逾33年超市管理經驗和曾獲取多個嘉許狀，阿力（關曜儁飾）和阿詩（林穎彤飾）見狀嘲諷他「成日提住幾多年幾多年，即係提人哋你老囉」、「新嚟頂你個後生仔，大學讀管理碩士畢業，最緊要係咩？人工平過你呀！」、「讀Degree嘅走去搬貨，碩士就做經理仔，我副學士都要躺平啦，你中五畢業......唉」。雖然阿力兩公婆句句有骨，但正正反映着中年人士失業難搵工苦况。

（即時娛樂）