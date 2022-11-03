超能使者｜陳山聰苦練3個月講膠勇話 林子善真空上陣跳艷舞 (15:28)

無綫台慶劇《超能使者》的神秘人真身在昨晚（2日）播出一集中曝光，原來是武功高強的車禍受害者之一高勇（陳山聰飾）。Q姨（唐詩詠飾）和阿鏈（陳展鵬飾）遭黑道追殺，高勇昨晚殺出以一敵八救走兩人，並解釋之前因預知若詩（楊卓娜飾）墮樓，才現身其家尋找線索，三人結為好友，並約定齊齊尋找若詩死亡真相。幾經轉折，就在三人似是有點眉目之際，卻同時誤中兇手圈套，Q姨、阿鏈更先後身陷險境，幸在千鈞一髮之際，救友心切的高勇被激發出「刀槍不入」超能力，成功以手臂截停兇手車輛，更弄致車頭嚴重凹陷。

昨晚才正式登場的山聰，除了身手不凡及憨直義氣人設討喜外，半鹹淡的鄉音式廣東話及自稱「『膠』勇」已十分搞笑。山聰透露為了學好鄉音式廣東話而天天吃米線實地偷師之餘，並跟太太日夜苦練三個月才自創出「膠勇話」。他說：「今次都幾大挑戰，因為口音如果太造作、講得太歪嘅話，觀眾會聽唔明我講咩，所以要搵個中間位，好感激太太幫我Tune口音。」山聰又指製作組為呈現演員最真實反應，開拍前所有角色設定一律對內保密，故不知就裏的劉穎鏇首日開工即「失守」，只要一聽到「膠勇話」便瘋狂忍笑，最後所有台前幕後更索性以「膠勇話」溝通。

談到劇中不乏赤膊騷肌場面，山聰謙稱自己是鋼條身形，並指飾演其異卵雙胞胎哥哥「高守」的林子善才是真大隻仔，又說他們為了《超能》而冇啖好食。劇中任職健身教練的高守，昨晚一集爆肌引體上升、倒掛Sit up及單手捉實鐵架「空中漫步」。子善事後笑指「空中漫步」純屬視覺效果，實質靠演技及剪接而成。至於如何練成腹肌，子善透露由於開拍前撞正疫情兼囡囡出世，沒有時間及機會健身，身形一度暴脹至153磅，直至收到通知三個月後要開拍《超能》，才即時日日跑步及勤力健身，再配合清淡飲食，成功減去14磅。

高守會在今晚（3日）一集中再有「驚人」表現，為掙錢交租當舞男的他將換上七彩緊身褲跳艷舞。曾於電影《古惑仔激情篇之洪興大飛哥》中僅穿內褲在街頭鴨仔跳的子善，表示即使今次面對全場「女客人」拍跳艷舞戲也不尷尬，反而是打底的T-Back令他不舒服，最終索性真空上陣。他說：「我寧願走隻『雀仔』出嚟都唔想著打底，好在我都有番咁上下Size，褲仔包到Full咗就唔會走『雀』。」

（即時娛樂）