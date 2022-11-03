忽然心動｜白只宅男扮修女 陳欣妍爆笑狂NG (16:16)

白只在電影《忽然心動》中飾演的宅男外賣員是個動漫狂熱分子，會跟吹戲公仔吉川春代子一同生活。（大會提供）

白只首度參演愛情喜劇，於電影《忽然心動》飾演宅男外賣員，與劏房鄰居留學生女神陳欣妍（Shirley）上演一段輕鬆搞笑愛情故事。為了將宅男演繹得更傳神，劇組特別將白只房間打造成宅男天堂，放滿各式各樣動漫模型、公仔等，連牀單、被袋、窗簾都用上動漫人物。白只在戲中更與性感矽膠公仔吉川春代子展開同居生活，「宅」味甚濃。

白只形容其戲中角色「龐江」是動漫狂熱分子：「好多人鍾意模型都會愈買愈大，我的角色龐江都係，由細愈買愈大，最後買咗full size。佢唔係一般宅男，宅男純粹同模型傾偈玩吓，龐江仲會同吹戲公仔吉川春代子一齊睇戲、瞓覺，一齊生活，已經當係一個朋友。」

首度拍攝愛情電影及與Shirley合作，白只透露首天開工與Shirley見面的窩心事：「朝早我哋大家一齊化妝，一入化妝間時Shirley就叫我角色名講『江哥早晨』，我覺得好窩心。其實我前一晚諗，做愛情戲時應該點做，無愛情戲經驗、拍拖經驗又少，到底點做呢，但Shirley好願意去同我討論場戲應該點。」

電影其中一幕是Shirley需要找白只幫忙，但白只卻打扮成修女應門。拍攝當日，兩人因忍不住爆笑而喪NG。Shirley解釋白只的修女形象實在太好笑：「當日已經係半夜凌晨，大家都唔想delay，但我真係忍唔住笑，我係完全唔敢望佢，要望住個地下講對白，因為我驚忍唔到笑。有一次，我講對白唔小心望上咗少少，鼻窿擴張一下想忍笑，我鼻窿一擴張嘅時候佢就見到我擴張，佢又忍唔住笑咗！」

（即時娛樂）