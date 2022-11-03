季前賽｜阿孝河馬感情升溫 葛綽瑤衝口而出當姜濤係男友 (16:36)

ViuTV原創劇《季前賽》昨晚（2日）播出第8集，阿孝（姜濤飾）陪豬潤（梁業飾）購物，碰見小明（盧瀚霆飾）跟另一個女生（劉沛蘅飾）親密行街，阿孝決定向癡女河馬（葛綽瑤/Yoyo飾）問清楚跟小明的關係。

阿孝到醫館找河馬，卻未見蹤影，只見何瑪莉（河馬）父親（羅永昌飾），何父便叫阿孝到籃球場找河馬，原來河馬站在梯子上修理破爛的籃球網，阿孝問她：「最近點解冇嚟嘅？（我好忙﹗）唔係呀，豬潤見到你喺社交網上，同朋友玩得好開心。（Friend？）上次喺你屋企嗰個。（你講佢（小明）呀？）成日見到你哋一齊。（小明成日陪我㗎）有啲嘢我唔知應唔應該同你講，有一次喺街，我見到佢同另一個女仔一齊。（佢有女朋友，點解我唔知呀？搞錯呀，咁都唔同我講。）感情嘢冇得勉強，你唔好嬲啦﹗」

河馬聞言表示小明是她從小玩大的好朋友，阿孝立即反問：「佢（小明）唔係你男朋友？」河馬答他時竟說漏嘴：「有乜可能呀，你（阿孝）先係我男朋友...我係話，佢同我只係朋友。」

阿孝聽罷即露出甜笑，河馬再問他：「咁我有冇拍拖，關你乜嘢事？（冇，我好奇啫﹗你以後得閒多啲嚟打波）。」姜濤和Yoyo這段宛如初戀的談情戲，不少網民讚相當青春，尤其見到姜濤的甜笑，也讚他表現自然。

（即時娛樂）