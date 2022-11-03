中年好聲音｜李玟家姐李思林參賽有壓力 「屯門娜娜」董幸兒入圍 (17:30)

無綫歌唱選秀節目《中年好聲音》經過一輪初選後，選出100強，當中的31位參賽者今日出席拜神儀式，當中包括李玟的家姐李思林、陳欣健女兒陳早怡、「屯門娜娜」董幸兒、《愛‧回家之開心速遞》的「賈名媛」邱芷微、曾參加ViuTV《肥美人》的李泇霖、曹敏莉妹妹曹敏寶、鄺文珣老公應德榮、黑妹李麗霞女兒蔡穎秋、王灝兒的朋友支嚳儀、歌手周吉佩及何弘軒。

李思林表示李玟最近比較忙，暫未告知她自己參賽的事。有位天后級妹妹，她坦言有壓力，因大家難免會有比較。李思林說︰「希望大家給我機會，我與妹妹是截然不同的歌手，唱歌的方式也很不同，但我會很接受大家的意見。」她相信李玟知道後會替她緊張，忙完後一定會幫她訓練。至於可會邀請李玟現身支持，李思林說︰「我會叫我家姐，她唱歌也很叻，但她說很怕這個壓力，所以我今次參賽就是想證明給家姐看，不用怕緊張和比較。」

陳欣健女兒陳早怡表示最後一刻才告知爸爸，她被問到可有信心時說︰「我唱歌不是很叻，但很喜歡唱，見有兩個好朋友都參加壯膽，便一起玩，沒想到能入圍。」至於爸爸可有給予意見，陳早怡說︰「我問他就會給，他一向很尊重我們。我丈夫很慘，我要不停練歌，沒時間陪伴他，幸他沒投訴，很支持，還陪我練歌。我唱歌不叻，由報名至今已看了過百條YouTube片改善唱歌。」

「屯門娜娜」董幸兒稱收到入圍通知後很開心，即時向家人報喜，現在會多聽歌備戰，從而找到適合自己的比賽歌。她自言沒有殺手鐧，稱這次比賽高手如雲，但自己會在跳舞環節上加插舞技。

（即時娛樂）