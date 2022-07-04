張繼聰微塵心態面對生活 袁澧林執二攤做女主角 死拚演好角色增團隊信心 (20:49)

張繼聰（阿聰）、袁澧林（Angela）合作主演電影《窄路微塵》成為第19屆香港亞洲電影節開幕電影，更雙雙入圍第59屆台灣金馬獎，越級挑戰爭影帝、影后。入行多年首次獲提名角逐影帝，阿聰直言已很滿足，獎項對他是壓力多過動力，加上完全沒想過會贏，因此最希望的是電影上映時有多些觀眾入場。Angela對自己獲提名感意外︰「千萬不要給我，如贏了幾大鑊，大家會預期你的演出是影后級，會有無形壓力。」

Angela在戲中擺脫文青女神形象，飾演做事混亂、連自己都未顧得好的單親媽媽。她透露當初是阿聰推薦她去試鏡，自己亦只是電影公司的次選，原本的演員因檔期問題要退出，角色才由她頂上。她說︰「我感受到團隊對我的信心是弱的，所以當刻要證明自己的拚勁很強烈，有一種死拚的狀態。我沒當媽媽經驗，就主動跟劇中小朋友玩和相處，從而培養感情，增加真實感，很開心最後得到大家認同。」阿聰坦言︰「我最初提議時，電影公司疑惑她能否演到，但我說她做到的，最後她憑自己的努力證明了給大家看。」阿聰是好戲之人，Angela與他合作無壓力︰「之前上他的演技堂，我獲益良多，又大開眼界。阿聰很謙虛，心態上也調教得很好。他跟我們說這行是鬥長命，而且有句金句『如果你夠謙虛，你就贏了』。這對我影響很大，我事業才剛開始，完全不可以急，能行多遠取決你有多謙虛。」

電影中，阿聰形容他和Angela是「微塵」，不受社會重視。阿聰坦言現實中也有過如此感覺︰「每個新人也會經歷過，很長時間無人說得出或說錯你的名字，又或者對你有不同看法，甚至乎完成學業後會發覺現實跟理想差很遠，所有事也不在掌握內。這個時候，當然會覺得自己是微塵。經歷了那麼多事後，我現在仍覺得人是微塵，但不像年輕時那麼絕望，反而是有種輕鬆在裏面。不要把自己或事情放得太大，無論好與壞都會像一粒塵般飄過。我慶幸有這些經歷，現在面對所有事物都能看輕一點。」Angela自言性格悲觀和執著，希望學習到阿聰處之泰然、凡事樂觀的心態。

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（即時娛樂）