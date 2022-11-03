因古巨基音樂企劃而相識 力臻認真「講數」 嚇窒黃明德 (21:18)

力臻（左圖）和黃明德因古巨基的音樂企劃而相識。（大會提供）

今年樂壇創作新人黃明德（Dark）早前聯同網上平台，拍攝綜藝節目《放學UFO》，目的是為疫情期間，缺乏校園生活的學生製造特別回憶，受到一眾網民學生歡迎。

最近Dark跟新晉創作歌手兼中學數學老師力臻，因為古巨基的音樂企劃合作而認識，老師加上學生的組合，2人添食拍攝多一集《放學UFO》。

這集以問答方式進行，10條問題中，首兩條讓力臻熱身，每答對一題，便可於抽獎箱中抽一個球，每個球代表一份禮物。首兩條熱身題目明顯是因為力臻的數學老師身分而設的「送分題」，分別是「教師發展日有咩做？」及「古巨基、Mischa、力臻及Dark上台表演，一共有幾多個排列組合？」

教師發展日問題完全難不到力臻，至於第二題反而難到Dark，因為當力臻聽到問題後，他便立即反問：「你有冇講話係要2個人定係3個人定係4個人先？比如四個人Combinate兩個人出嚟，咁就叫一個排列組合，又或者四個一齊又係，唔同問法㗎喎。」隨後力臻再跟Dark計數，計到一半，力臻表示需要計數機，而Dark立即回應：「得啦，你贏咗，可以抽一個波。」十分搞笑。

遊戲正式開始，大部分問題圍繞力臻跟基仔合唱《Can We Try》歌詞及MV內容，力臻能順利過關，最後他得到文具、零食、白襪仔及寶石手表。

力臻拿起其中一份禮物「白襪仔」時問道：「你係咪都係着呢款（白襪）返學？有Logo都唔得㗎嘛。」Dark說：「係呀﹗咁你會唔會捉學生㗎？」力臻笑說：「我梗係唔會啦，我以前由細到大畀人（老師）捉慣，𠵱家仲捉人有報應㗎。」

（即時娛樂）