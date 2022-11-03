季前賽｜卓立鋒落選港隊籃球名單 陳卓賢強尼火藥味濃 不歡而散 (23:14)

2人最終談不合攏，不歡而散。（ViuTV截圖）

潘Sir原本好言相勸，但阿鋒認為他針對自己。（ViuTV截圖）

ViuTV原創劇《季前賽》今晚（3日）播出第9集。潘Sir（強尼飾）公布港隊推薦名單，卓立鋒（陳卓賢飾）落選。潘Sir指出阿鋒將輸贏看得太重要，扭曲了籃球的本質，潘Sir說：「其實你有冇發覺，你去到邊隊波，啲隊友都好似唔鍾意同你打波。」

阿鋒說：「佢哋鍾唔鍾意同我打波，我冇所謂，亦唔係重要，最重要係佢哋夠唔夠好，夠唔夠努力同夠唔夠勁﹗」

潘Sir聞言反駁他：「等陣先，啲隊友唔鍾意你，係因為佢哋唔夠努力，球技唔夠好？籃球唔係一個人嘅運動，冇咗隊友，你乜嘢都唔係，點為知一個好球員，除咗自己好波，係點令身邊隊友變得更好。」

阿鋒再反擊潘Sir：「我知呀，我做咁多嘢都係想佢哋變得更加好，我Push佢哋咁緊要，係想佢哋變得更加強。（如果今年決賽輸咗，係咪所有嘢都變得冇價值？）係﹗」

潘Sir再說：「呢個咪係所有隊友唔鍾意你嘅原因囉﹗（想贏有錯咩？）喺你呢個Case，係﹗」阿鋒爆Seed：「講到尾你都係唔鍾意我同針對我，照直講，唔使搞咁多小動作。（潘Sir：贏唔係最重要，好波唔係大晒，如果你聽唔明我講嘅說話，你連籃球係乜嘢都唔知）。」阿鋒無法接受，決定離隊。

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（即時娛樂）