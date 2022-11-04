ViuTV《全民造星V》下月開始面試 網民反應不一 (13:42)

ViuTV選秀節目《全民造星V》今年7月中起公開招募，更首次接受海外人士報名，原安排MIRROR正副隊長楊樂文（Lokman）及江𤒹生（Anson Kong、AK），以及ERROR正副隊長梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）飛往溫哥華及吉隆坡揀蟀。不過，海選安排後來受MIRROR 7月尾的紅館墜屏意外影響而急急煞停，Lokman及AK亦取消9月到加拿大揀蟀行程。

MIRROR休團兩個多月，成員上月已陸續復工。ViuTV今日宣布《全民造星V》將於12月開始進行面試︰「提提報咗名嘅各位，無論係喺香港、馬來西亞定係加拿大，都要留意住電話，我哋會開始聯絡你，安排面試！Are you ready？而未報名嘅你如果仲想報，記得要把握最後機會：https://event.viu.tv/kingmaker5 。已報名唔使再報名，未報名可把握最後機會，留意工作人員通知面試，工作人員不會要求套取銀行戶口號碼。練好面試演出，未來半年會好唔得閒 。」

MIRROR演唱會事故的調查報告遲遲未出爐，責任在哪方仍未有答案。不少網民留言指「好心就停一停， 搞掂咗跌mon單嘢先啦」、「mon件事仲唔回應？扮無事發生」、「12月出咗調查報告未」、「你哋不如交代咗演唱會事件跟進情況先啦！人哋家屬出晒聲，三個月啦！阿Mo後續治療安排如何？So Ching去向如何？係咪打算放棄佢？還是點樣安撫家屬 & So Ching，等佢真正有望重新歸隊？」不過，也有網民留言支持，表示「正又有得睇仲以為今年停辦」、「機會嚟黎喇」，更有人估ViuTV會否邀請已約滿無綫的鄭裕玲（Do姐）做主持。

（即時娛樂）