全能司儀選拔大賽｜蔡國威滿分過關 黃建東被封搲撈王︰點解我咁廢 (15:16)

無綫全新綜藝節目《全能司儀選拔大賽2022》昨晚首播，10位參賽者吳天佑、黃耀英、蔡國威、鞏姿希、王鎮泉、吳紫韻、梁菁琳、黃頌明、黃建東及梁珈詠接受第一個考驗「負評測試」，輪流面對50名幕後工作人員的「負評Hashtag」及應付現場50名觀眾面對面最赤裸最直接的評價。默默耕耘超過20年的蔡國威及梁珈詠獲現場觀眾一面倒支持，齊齊以「50個 Likes」滿分成績晉身第二輪考驗。

蔡國威被幕後工作人員批評「冇壓台感」、「輸身高」及「亞視味濃」等，有現場觀眾為他打氣及平反，直指「亞視味濃唔係問題，亞視好多好好嘅藝人都喺無綫」。全場觀眾大叫「威威加油」，令蔡國威感動至眼濕濕。他感觸地說︰「TVB有咁多藝人，佢哋好多都好勁，如果畀到機會佢哋，佢哋可能都會畀到驚喜你。」入行22年的梁珈詠自言主持資歷較淺，參加這個比賽需要很大勇氣，但她堅持參加，因此有機會站上此舞台。

入行11年的黃建東當年以30歲高齡入行，因為一直抓緊每個自薦機會而被封「6樓搲撈王」。他眼濕濕地說︰「通常啲人都唔會好想用我，所以我好多時候坐咗喺屋企等。如果話我18歲入行，我唔介意坐喺屋企慢慢等，其實我好憎行上去6樓，我覺得好尷尬，講真我一啲都唔好受，點解黃建東仲要咁樣呢，我真係好渣呀！我咁廢嘅點解？」

2018年入圍港姐鞏姿希在節目中表示年初時抑鬱及驚恐症復發︰「我曾經好唔開心，每日起身都喺度諗『點解我未死』。」對於「太性感」、「有懶音」及「花瓶」等負評，她選擇正面面對。黃頌明近年轉戰主持界，經常為TVB特賣場直播賣貨，她哭訴每次開直播都會被Haters攻擊。她說︰「觀眾係殘酷，但觀眾亦都係誠實嘅。你唔可以要世界都喜歡你，但你有權做一個愈嚟愈好嘅人！」

（即時娛樂）