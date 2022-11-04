姜濤自爆拍《季前賽》身形唔連戲︰磅數相差10公斤 (19:23)

姜濤與ViuTV原創劇《季前賽》導演袁劍偉今日接受鄭裕玲（Do姐）《口水多過浪花》電台節目訪問。

Do姐原來也有追看《季前賽》，發現姜濤在劇中的身材有變，最初整個人很圓潤，後來就瘦了下來，結果出現了不連戲的情况。姜濤尷尬地直認︰「冇咩好解釋，我衰食太多嘢﹗我嗰時冇諗太多，覺得要打波，要食多啲嘢補充啲體力，拍拍吓就覺得唔係好對路... 我由第一日開始就唔係好敢睇Playback，跟住發現真係唔得啦，到中間我弗番，問題就出嚟，就係我可能明明喺同一間房出入，可能入房時係肥嘅，出嚟又瘦番，有啲觀眾會發現到。」Do姐追問姜濤在劇中的磅數相差幾遠時，姜濤坦言有10公斤，嚇到Do姐大叫。姜濤續說︰「但係都好快，因為我知道死喇死喇，跟住就瘦番囉，後尾中間疫情，又停咗2、3個禮拜之後...（又放縱番？）因為嗰時冇得出去打波啦...」

Do姐又笑姜濤在其快餐店廣告中，跟他正在吃的漢堡包一樣咁圓。姜濤說當時剛在美國拍完戲回港，坦言當時的確吃了很多包。Do姐笑指姜濤很矛盾︰「你咁鍾意食，但見到自己咁樣又嬲，跟住又減肥，但係減完後又覺得要食吓﹗」姜濤笑言︰「呢個對於我來講，係一生嘅課題。」袁劍偉表示沒要求演員在戲中保持同一個磅數，姜濤說︰「所以我好鍾意佢﹗」

（即時娛樂）