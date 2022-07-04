MIRROR騷事故後首見人 AK暴瘦認情緒不穩 Tiger否認公司「龜縮」 (20:48)

MIRROR成員江𤒹生（AK）與邱傲然（Tiger）今日出席ViuTV新劇《打天下2》記者會。兩人於MIRROR 7月尾的紅館墜屏意外後首次見人，坦言情緒受困。AK臉頰凹陷，瘦了一大截；Tiger表現悶悶不樂，只在拍照時擠出笑容。他們受訪時，Tiger坦言︰「這段時間一定會不開心，今天第一日開工，有機會出來工作，見到很多人感覺舒服好多，可以跟大家傾偈減壓，尤其跟AK會傾心事。」

AK早前突然「爆Seed」退出粉絲群組，令人擔心。他坦言有情緒問題：「情緒不穩是事實，所以離開群組清理一下自己，本來很小事，我想平靜一下，集中在工作上。我睡眠質素和胃口也不好，所以瘦了點。拍這套劇運動量大，以前我30吋腰，現在得28吋，跟Tiger一樣。劇組叫我不要再瘦，戲服褲也不合身了。」

公司一直未就事故作出交代，AK說︰「事件牽涉很多法律問題，我知道公司未方便交代，因為政府未出完整事故報告。我們和公司接收的資訊差不多，我們都等緊個報告，但覺得這段時間慢慢重返生活節奏是好事。」Tiger則說：「從來不覺得公司『龜縮』，公司很惜很照顧我們，不是不交待，只是不能說。現在做好自己，做個好人，就幫到件事。」

AK強調經理人花姐在MIRROR第3場紅館騷時以經理人身分坐上控制台，令運作更順利，是為了保護他們12子。他又透露與其他參與演出的舞蹈員有聯絡：「我們一直很想探阿Mo（李啟言），但醫院條例不容許太多人探病。若安排視像對話，也需要配合病房的作息時間，知道阿Mo家人想等阿Mo情况好轉一些再作安排，而其餘兩位傷者，我們有見過。」

有傳MIRROR差不多到期傾續約，因而傳出解散之說。AK稱傳聞與事實相差好遠:「我們12子很珍惜公司畀機會，大家一起傾過之後，變得更團結，亦未有那麼快要續約。」談到與前電台DJ麻利傳緋聞，AK強調仍然單身：「我們是好朋友，我不知如何解釋，我們認識了很久。我之前領養了隻狗，但我只養過貓，未養過狗，很多事情都不懂，經常請教麻利。我10月開工拍劇，又未必照顧到狗狗，便找麻利幫忙照顧小狗，我阿媽現在也有幫忙。」至於手臂上的M字紋身，AK說：「我紋了家人的生日和星座，未到結婚也不會為女仔紋身。」

（即時娛樂）