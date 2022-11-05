汪明荃獲頒授金紫荊星章 視得獎為工作鼓勵 (15:45)

汪明荃（阿姐）繼2004年獲頒「銀紫荊星章」後，今年再獲香港特別行政區政府頒授「金紫荊星章」。阿姐今日在丈夫羅家英陪同下出席授勳儀式，隨後出席無綫（TVB）為她舉行的慶祝會，家英哥更充當攝影師幫她拍照。阿姐台上表示金紫荊星章對她來說是鼓勵，鼓勵她繼續工作。她說︰「我覺得我們要珍惜演藝界這個角色，因為我們是最接觸到群眾的。我們除了要做好本分外，還要利用自己的影響力和知名度去幫助社會。」

阿姐受訪時表示已收到主席許濤和總經理曾志偉的祝賀電話，多謝公司重視及為她慶祝。提到羅家英今日全程陪伴，她心情靚爆地說︰「老婆得獎，作為先生的一定要支持。他得獎，我也一定會去。」阿姐表示授勳心情當然開心，最激動是知道授勳一刻。她說︰「金紫荊星章是比較難攞的，除了演藝外，也要在對社會工作和傳統文化的貢獻上得到承認。對我來說，這是一個很大的鼓勵。藝人要珍惜自己的工作崗位，我在各方面也非常謹慎，盡力不行差踏錯。」

阿姐說稍後會約朋友食飯，聖誕節又會去東京旅行慶祝。台慶劇《下流上車族》收視理想，阿姐讚鮑起靜演得很好，郭柏妍演出很自然可改名「郭自然」，同時也看到林敏驄認真的一面，不知道江美儀如何控制到他。阿姐怕體力未能應付，沒想過再拍劇，即使對手是林敏驄也不會被打動。她讚林敏驄很有才華，希望他可以多拍劇。

（即時娛樂）