黃子華盼《飯戲攻心》達7500萬票房 導演寫續集劇本不容易 (18:14)

電影《飯戲攻心》上映逾兩個月，累計票房7300萬。黃子華、張繼聰（阿聰）、鄧麗欣（Stephy）、林明禎及陳湛文今日出席宣傳活動，宣布請全港市民全日免費搭兩條巴士線，以答謝觀眾支持。

子華希望《飯》片票房能升至7500萬，如最終能超越這個目標數當然更好。他說︰「要謝票多過上映場數，做夠1000場。我主要是針對體能最好的阿聰，他已經做了過百場謝票，之後都要靠他了﹗」阿聰笑言自己剛開始謝票時是短髮，現在已變了長髮，由穿短袖衫到現在穿長袖衫和皮褸，由未中過新冠病毒到中招。他說︰「雖然謝票時間很長，但看到觀眾笑得那麼開心和滿足表情，很享受。」子華續說︰「我以前也試過為電影謝票，但觀眾反應好『謝』，跟《飯》片的反應不同。我謝票場次不多，但感受到觀眾很愛這部戲，他們在街上遇見我們時會叫我們的戲中名字。日前我在餐廳用膳，有人走過來叫我『大佬』，問可否合照？以前拍電視劇，這情况常見，但電影就很少見。」

新戲《毒舌大狀》明年賀歲檔上映，子華被問到可有票房壓力時說︰「我叫自己不要那麼囂張，上天就會對我好些。」對於終於搣甩「票房毒藥」之名，他說︰「我早已撇低這個名，曾連續兩年主演的電影成為年度票房冠軍，《棟篤特工》更收4500萬。不過，我真的有段很長時間是『票房毒藥』。我不敢說我現在是票房保證，全世界也沒有票房保證。沒有電影、演員是一定收得，要看電影質素。」至於是否已催促導演陳詠燊寫劇本開拍《飯戲攻心》續集，子華認為不容易︰「我從創作人立場出發，要導演寫第二集，同樣這班演員及戲劇矛盾，《飯》片已做了。如何再刻意製造戲劇矛盾，可能要另一個劇本，但又要適合原班人馬演出，難度非常高。」

（即時娛樂）