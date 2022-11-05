季前賽‧劇透｜阿孝再被母親背叛 痴漢籃球隊陷解散危機 (19:40)

ViuTV原創劇《季前賽》下周五（11日）大結局，最後5集劇情非常緊湊。阿孝母親（童愛玲飾）失蹤4年突然回家，最終雖然得到阿孝（姜濤飾）的原諒，卻決定帶埋細仔老闆仔（黃梓樂飾）去澳洲，剩低阿孝一人在港。阿德（呂爵安飾）發現其設計的袖套賣不出後非常失望，決定接受家人安排出國留學。阿良（邱士縉飾）雖然學識據理力爭，卻因此得罪公司客人，最終被公司解僱。3人接連面對人生挫折，跌入人生低谷，更決定離開痴漢籃球隊，令球隊在大戰前夕面臨解散危機。《季前賽》最後5集劇情如下︰

第11集 - 登頂的風景

痴漢隊密鑼緊鼓練習，漸有成效，隊員之間已建立起一種默契。阿德設計的袖套銷量甚好，帶動公司業績，第一次獲得關家姐（李敏飾）的認同。另一邊廂，阿良上司對阿良表示已安排他升職，阿良開心帶妻子嘉莉（蔡穎恩飾）看樓盤暢想未來，一切正往幸福的方向發展。阿孝母親和河馬（葛綽瑤飾）令阿孝的生活悄然起了變化，阿孝整個人變得開朗不少。豬潤（梁業飾）樂見阿孝的改變，認為阿孝已不再需要自己的陪伴，提出搬離孝家，二人有感對方在自己生活中的重要性。河馬幫老闆仔補習時發現孝母帶老闆仔拍攝的證件相，孝母坦白打算帶老闆仔去澳洲。河馬怒斥孝母再次拋下阿孝，孝母哀求河馬保守秘密，令河馬苦惱不已。阿鋒（陳卓賢飾）得悉輪椅男孩櫈仔病情惡化前去探望。阿鋒為鼓勵櫈仔，答應其心願，未料卻遇上意外狀况。

第12集 - 害怕悲劇重演

阿孝收到學校電話，得知母親為老闆仔退學，孝母撒謊說想帶兩兄弟移民澳洲。阿孝跟河馬聊天，想像去到澳洲後的生活，河馬不知如何對阿孝說出真相。痴漢隊約戰大專盃亞軍英大打友誼賽，開場佔盡上風，眾人感覺自己大有進步，沒料下半場被英大完全碾壓。眾人失去信心，覺得戰勝翰林機會渺茫。阿良回到公司，發現枱面被清空，原來之前得罪的客人要求公司解僱阿良。阿良未敢告訴妻子失業，每日到快餐店上網找工作。阿德在搬貨時發現大量自己設計的袖套存貨，關家姐告訴阿德他的袖套根本賣不出，原來一直以來阿德得到的成功全是假象。喪波（張繼聰飾）計劃了一系列特訓，痴漢隊眾人卻各有私事沒有時間練習，阿德、阿良分別提出將缺席翰林大戰，喪波感失望。此時阿孝來到，竟也提出退隊。

第13集 - 夢醒時分

孝母在男友Raymond（歐錦棠飾）陪同下，向阿孝坦白只會帶老闆仔去澳洲。難得對人重拾信任的阿孝再次被背叛，感到灰心，對喪波提出退隊。失去三名主力的痴漢隊士氣低落，其他街坊也表示要退出。阿良回到家中未能與妻子好好溝通，大感無奈。同一時間，阿德決定接受家人的安排出國留學。阿孝配合Raymond欺騙老闆仔，看着母親與Raymond、老闆仔一家三口的幸福畫面，阿孝自覺是個外人。老闆仔看出阿孝的異樣，決定不去澳洲，阿孝發怒趕走老闆仔。老闆仔致電河馬哭訴，河馬質問阿孝為何逃避問題。阿孝指自己沒有能力給予老闆仔將來，並要求河馬歸還家中鎖匙，阿孝終於將所有人趕離自己的生活。喪波深夜失眠到士多找光仔（郭嘉駿飾），卻見阿孝、阿德、阿良三人退出痴漢隊群組。球隊解散在即，喪波一口氣喝光整枝水，走上街頭。

第14集 - 失敗的意義

受到喪波的鼓勵，阿孝終於正視問題，此刻的阿孝已不是從前那個只會藏起自己的他。晴晴（楊千攸飾）於跆拳道班被同學取笑，阿良勉勵她不應放棄，嘉莉看到丈夫回復年少時的朝氣，一家三口重拾溫馨。同一時間，阿德收到網民傳來相片，說是受到痴漢隊的影響，重拾打籃球樂趣，大受觸動。阿德認真向關家姐承諾以後會為自己人生負責。阿鋒得知櫈仔病情再次惡化但態度消極，向櫈仔說出自己以往因太重視勝負，忽略籃球本來的樂趣一事，勉勵櫈仔人生最重要是過程，櫈仔終願意接受手術。阿孝四處尋訪河馬卻不見其蹤影，從河馬父親和小明（盧瀚霆飾）口中得知河馬一直以來對自己的付出，大感愧疚。老闆仔認為河馬作為軍醫，一定會參與痴漢隊與翰林的大戰。痴漢翰林大戰，一觸即發。

第15集 - 不重要的季前賽，卻是成長的大賽

痴漢隊來到賽場，眾人靜待喪波講解戰術，未料喪波根本沒有任何想法。同一時間，阿孝在球場尋找河馬的蹤影。比賽正式開打，阿德和豬潤意外連續得分，喪波裝作是自己一早預備好的戰術。潘Sir（強尼飾）向隊員訓示「實力總會戰勝運氣」，阿鋒也勉勵隊友相信自己。嘗到甜頭的阿德以為自己可以一直順利下去，卻被翰林的方丈纏上。翰林隊連消帶打，成功扳回不少分數。眼見隊友信心動搖，光仔堅持奮力接住每一球，更因為衝撞受傷，激發痴漢隊眾神歸位！站在場上，痴漢隊和阿鋒都想起從籃球場上得到的不只是技術，還有信念和勇氣。比賽進行得如火如荼，終於河馬亦現身支持痴漢隊。來到第四節，兩隊得分極為相近。此刻眾人要戰勝的已不是對方，而是自己。這場不重要的季前賽，卻是成長的大賽。

（即時娛樂）