超能使者｜父子生離死別戲催淚 楊證樺難抽離：拍到好唔開心 (21:08)

無綫台慶劇《超能使者》昨晚劇情焦點是高佬（楊證樺飾）父子的催淚生離死別戲。之前阿鏈（陳展鵬飾）出橋幫明仔（潘墨凌飾）為患肝病的父親高佬眾籌醫病，高佬獲醫院通知終可換肝，惟不知就裏的明仔為賺錢救父遭小混混利用運毒，連累誤食「有餡」朱古力的同學仔身亡。自知闖禍的明仔慌忙逃走，高佬因搵仔錯失換肝機會。當中父子相遇的一段真情對話令人動容，被爸爸怒打痛罵的明仔聲淚俱下：「我唔係貪錢呀，我係想賺錢幫你換肝咋！屋企冇錢畀你做手術，你一定冇得醫，我唔想你死呀老竇，你唔好離開我啦！」語畢父子相擁爆喊，不少網民被感動，讚他們演得好。

事件之後愈鬧愈大，被黑幫追殺的高佬父子躲於山頂，走頭無路的高佬萌輕生念頭，將老鼠藥混入熱粥餵兒子，並準備自行了斷。四名「超能使者」趕至欲制止悲劇，但明仔已告死亡，眾人淚灑當場。此時劇情峰迴路轉，Q姨（唐詩詠飾）忽然靈機一觸，對明仔進行心肺復蘇，成功令明仔回復心跳兼「起死回生」。

林子善透露這幕5人哭崩場面，拍攝難度甚高：「我哋要5個人同時一齊喊，當日Jazz（監製文偉鴻）趴喺地下一路畀對白我哋一路標眼淚，見到佢都喊晒，我哋仲唔開行Turbo咩，大家拍完個心都好悒。」

飾演高佬的楊證樺晒超班演技，由痛心打仔到回憶父子溫情畫面，及至毒死兒子後喊到口水鼻涕都流埋。Jazz透露盼望透過相關故事帶出「走上絕路並非解決方法」訊息。楊證樺坦言是入行以來最淒涼及心痛角色，亦是他最喜愛角色之一，感激Jazz給這個機會：「當初Jazz同我講呢個故事時我已經想喊，一埋位就好有感受。因為劇情要親手殺死自己個仔，由接到劇本到拍完個人都Keep住沉醉喺角色入面，好唔開心。」他透露每次埋位前都花半小時以噴槍化出「肝病妝」，由於顏料太食皮膚，搞到塊面爆瘡。

「明仔」演技獲監製及網民讚賞，楊證樺指對方聰明乖巧，合作十分舒服：「拍之前都有同佢傾偈，了解吓佢背景、點解鍾意做戲，慢慢拉近距離，之後埋位就好易演到。佢都熟讀劇本、做足晒功課先嚟現場，所以對稿一、兩次就拍得。」

（即時娛樂）