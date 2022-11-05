聲夢2海外踢館賽｜任暟晴獻唱出道處女作 郭偉亮：聲線表情觸動人 (21:37)

無綫《聲夢傳奇2海外踢館賽》由森美伙拍《聲夢》畢業生潘靜文及張馳豪擔任主持，出戰《聲夢2》畢業生包括「傳奇新星」得主任暟晴（Jasmine）、亞軍黃洛妍、季軍趙紫諾，獲「優秀表現獎」的XiX及趙小婷，及獲「導師推介 超越進步獎」的劉詠彤及文佐匡；海外代表則有馬來西亞冠軍彭詡越（Xair）、亞軍梁宸語、季軍王紫薇、第4名陳泓升及第5名潘乾政（Zentson），及全澳洲總冠軍孫佳利及總亞軍蔣沁忻。

今晚兩隊歌唱比併，還曝光Jasmine出道單曲《Breath Away》，該首歌曲由《聲夢2》兩大總監郭偉亮及陳奐仁攜手為Jasmine度身訂造。Jasmine在節目中首度公開獻唱，歌曲MV亦同時曝光。她參賽以來一直被指「透氣聲大到似吸塵機」，獻唱期間展現明顯進步，被指聲音、表情及演繹均充滿故事性，整首歌亦散發著「少女感」。郭偉亮對Jasmine讚不絕口：「你的聲線同表情好容易觸動到人，1000個歌手得10個這樣，這個特質不是普通嘢，而是好犀利。」郭偉亮又讚Jasmine聲線讓人聽得很舒服：「一聽就想繼續聽落去，因為你真是講緊個故仔。」陳奐仁則表示很想打造一首適合Jasmine的歌曲：「Jasmine應該唱番適合她年齡同外表及聲域的歌曲。」Jasmine還獻唱《是但求其愛》與唱《囍帖街》的馬來西亞冠軍Xair進行一對一PK戰，表現淡定，獲舒文讚：「你音樂上好穩定㗎喇！」

（即時娛樂）