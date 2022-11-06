宣傳父親紀錄片 羅拔唐尼光頭新形象出席首映禮 (00:59)

羅拔唐尼以光頭新形象出席講述其父的紀錄片《老羅拔唐尼：自成一格》首映禮，他早前公開了10歲兒子Exton（右圖）為他落髮的短片。（法新社/視頻截圖）

《鐵甲奇俠》羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）上周臨近萬聖節時在社交網公開短片，一身橙色衣服的他，讓10歲兒子Exton及7歲女兒Avri為其落髮，據報這個光頭新造型是為了拍攝新劇而準備。羅拔唐尼前日偕同現任太太Susan，及跟前妻所生的長子Indio出席講述羅拔導演父親Robert Downey Sr.的紀錄片《老羅拔唐尼：自成一格》（ Sr.）在美國電影學院節舉行的首映禮，首次以光頭look公開亮相。

《老羅拔唐尼：自成一格》將於12月2日在影視串流平台Netflix上架。

(即時娛樂)