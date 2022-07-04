《飯戲》票房逼近7400萬 今日請全港市民免費搭巴士 黃子華承諾現身謝影迷 (12:10)

由黃子華、鄧麗欣 (Stephy）、張繼聰、王菀之 (lvana）、林明禎及陳湛文主演的電影《飯戲攻心》再下一城，截至今天（6日）早上11時，累積票房$73,869,190，為感謝廣大市民支持，落實於今天（6日）請全港市民，全日免費搭巴士遊勻全港；同時子華宣佈《毒舌大狀》將於賀歲檔上映，寄望屆時繼續為飯戲謝票。

導演陳詠燊，聯同黃子華、Stephy、張繼聰、林明禎及陳湛文，一齊去到荔枝角九巴車廠，出席盛大記者會，宣布今天免費請巿民乘搭的兩條巴士線，包括來往竹園邨至尖沙嘴碼頭的1號巴士線，及來往啟業至寶馬山的108號線巴士，飯戲團隊同時定下7500萬票房目標邁進。

同時有6條巴士線，以《飯戲攻心》6位主演造型，於11月遊走港九新界，以示巡迴答謝。對於各有一輛主演的專屬巴士，黃子華說：「細個只係諗勞斯萊斯，𠵱家竟然有架巴士仲有我個樣。我架5C巴士會由慈雲山去到尖沙嘴碼頭，我一定會在某巴士站出現，不過就要叫聲『大佬』先可以上車。」子華同時透露與王丹妮主演的《毒舌大狀》，正籌備得如火如荼，預計2023年賀歲檔上映，更寄望到時繼續為《飯戲》謝票。

小時候在屯門讀書的Stephy則表示：「960號巴士是我細個經常坐的巴士，出城就是搭它。」非常有代表性；而明禎則講到：「記得我剛來香港工作時，都有坐過1A巴士。」

另外，張繼聰回想年輕時在演藝學院讀書，亦時有乘搭101號巴士，他說：「想不到奮鬥多年後，竟然有我的101巴士，十分感動。」陳湛文雖然進駐大埔的時間不長，他笑言：「出城都是靠它，經常都會搭之餘，最喜歡坐上層的左邊，可以望着吐露港好靚。」導演陳詠燊說：「自己編寫故事變成一齣電影，再變成6輛巴士，感覺感動震撼。」

最後重提7000萬票房找數時，明禎笑指自己是後輩，要待Ivana先找數才敢行動，她說：「知道大家想聽我唱Ivana的歌，但是很難，我已經在努力練習。」

（即時娛樂）