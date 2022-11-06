獎門人｜徐麟講「金剛話」似爆粗 玩「茶餐廳」落單勁爆笑 (12:50)

獎門人曾志偉以「女版金剛」介紹徐麟出場，她即大騷「金剛話」，全場爆笑。（大會提供）

無綫節目《開心無敵獎門人》，今晚（6日）播出一集有「獎門人」曾志偉，帶領「獎老」錢嘉樂、阮兆祥、麥美恩、程浩駿擔任主持，應屆港姐五強徐麟以特別嘉賓身分，客串做「獎老」。

今集嘉賓有「優化獎老隊」江欣燕、何廣沛、孫慧雪、何雁詩、泰臣及王志安，以及「優化港姐隊」的樊亦敏、朱凱婷、陳庭欣、何泳芍、陳若思、胡美貽及廖慧儀。

今集焦點是特別嘉賓徐麟，以百變小櫻Look上陣的徐麟全晚表現精靈，獎門人以「女版金剛」介紹她出場，徐麟即大騷「金剛話」：「我外表單純，但其實我灑（傻）得勻循，希望帶到好多歡樂畀大家，可以炸爆一床（廠）。」引得全場大笑。

當中以「開心無敵茶餐廳」最為爆笑，獎門人笑言這個遊戲是為徐麟而設，負責落Order的徐麟亦不負眾望，以「金剛話」炸爆全場，她讀「蝦膠釀油炸鬼」時似足爆粗，「市油皇街易（豉油皇雞翼）」同樣令人成頭問號，「椒鹽」又無厘頭地變成「高鹽」，非常爆笑。

「三太」樊亦敏亦同樣精靈搞笑，在玩「開心無敵啜乒乓」時，三太一改平時霸氣形象，無啦啦怕醜妹上身表現扭擰，獎門人見狀即笑問她有沒有男朋友，三太聞言竟搞笑地掩面嗌唔得！到正式埋牙啜乒乓波時，三太成功力保靚樣及保持美態，十分厲害。而在「開心無敵彈遮遮」，三太更出動私伙浴帽和雨褸上陣，大放笑彈。

今集加插新遊戲「開心無敵估嘢食」，同樣笑料十足，一班女參賽者拋低女神形象，孫慧雪忘我伸脷舔腐乳、納豆及蛋糕，何泳芍則食到成面朱古力，陳庭欣除了盲樁樁兜頭撞向獎門人外，更直接用口擔住成條紅腸，獎門人亦被其驚人表現嚇窒大嗌：「好鬼狼！」

（即時娛樂）