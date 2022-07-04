《法證V》11.14晚首播 黃宗澤獲封「法證暖男」 蔡潔買人體模型學做法醫 (13:54)

在劇中演「法醫」的蔡潔，由於首度飾演法醫角色，事前做了不少準備功課。（大會提供）

一連30集的無綫台慶劇《法證先鋒V》，將接棒《下流上車族》於11月14日（周一）晚上8點半翡翠台播放，演員陣容包括黃宗澤、蔡思貝、袁偉豪、蔡潔、洪永城、王敏奕、鄭俊弘、高鈞賢、丁子朗、糖妹、白彪、謝東閔等。

繼續以懸疑為主打的《法證V》，將秉承《法證》系列特色，除繼續保持「小丑」這個標誌性元素，還滲入了「十八層地獄」等不同殺人手法，而於單元出場的個別主角，亦有機會與背後的重大陰謀有關。

黃宗澤（Bosco）飾演的余星柏，是法證部高級化驗師，為人聰穎、心思細密，喜歡利用科學知識解決日常生活難題，連吃飯也獨來獨往的他，在劇中自嘲是「孤獨的美食家」。

星柏劇中唯一能夠交流的好友，是法醫科高級醫生范佩清（蔡潔飾），2人對談內容離不開「科學」、「數據」及「邏輯」。至於重案組高級督察井浩然（袁偉豪飾），則長期備受失眠問題困擾，背後更有不為人知的故事及過去。

無綫日前釋出《法證V》官方預告，除了有搜證、解剖、追逐及爆破場面，還有不少極具視覺效果的殺人場面，包括火燒人等。而系列標誌性人物「小丑」，則繼續以觸目驚心方式出場，除了表情似笑非笑、陰險莫名，其中一幕塗鴉畫面，似乎暗示「殺人」背後，暗藏著與藝術美感有關的歪念。

預告中的節錄對白：「佢享受緊殺人，帶畀佢嘅感覺震撼」及 「佢嘅理念係煩惱要自己解決，殺人係其中一個方法」，更為故事主線釋出了重大線索。

演員方面，監製方浤酌（Ben）透露，Bosco為做好法證專家角色花盡心思，包括提議將某部分頭髮Highlight成白色，變得成熟具專業感。Bosco劇中角色雖然獨來獨往，但私底下的他，卻相當熱情及熱心，不時在片場與蔡潔研究如何將對白說得更生活化，還化身「副導」協助導演打點及指揮，務求令拍攝過程順利，獲封「法證暖男」。

至於飾演睿智、冷靜兼重情重義「法醫」的蔡潔，由於首度飾演法醫角色，事前做了不少準備功課，她說：「首先係專業名詞同知識嘅準備，我收到劇本後，我即刻買咗個人體模型返屋企，又睇番之前嘅《法證》，同買咗啲解剖書睇。因為我喺劇入面要聯針，之前我對呢啲係一片空白，好彩我有個醫生朋友教我點做，我亦買咗醫科生學聯針用嘅工具，返屋企係咁練。」

蔡潔表示今次已是第5次與Bosco合作，大讚對方懂得照顧別人，又笑言Bosco是自己幸運星：「我哋感情建立得好好，佢好似大哥哥咁好識照顧人，同埋我覺得佢幾旺我，一步步咁見住我成長同埋進步。」

至於袁偉豪，蔡潔則笑指因合作《法證V》與對方變得熟絡，並笑指對方不如想像中Cool：「我同佢之前冇乜交流，會覺得佢好Cool，但原來佢私底下好Funny，我好開心拍呢套劇贏得好多友誼。」

（即時娛樂）