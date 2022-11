楊潮凱首次執導的電影《喜歡妳是妳》反應不俗,日前他飛到美國芝加哥,出席當地「亞洲躍動電影節」首映。楊潮凱大學時期曾在芝加哥讀書,今次將自己首部導演作品《喜歡妳是妳》,帶回這個熟悉的地方,並跟美國觀眾分享,對他來說別具意義。

楊潮凱說:「在很多訪問中我提及過當年啟發我,令我決意投身演藝行業的戲劇老師Neal,相隔15年,今天我特意邀請他到來觀看,很想讓他見證這重要的時刻。電影完場後,他悄悄地走到我身旁,輕輕拍了我的肩膀說:"Hoi, I am so proud you, you made an amazing movie! I love it so much!"」他坦言當中喜悅及興奮,非筆墨所能形容。

