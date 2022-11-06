安俊豪自彈自唱悼亡父 首個個唱自評70分 食蛋撻放題慶功 (15:34)

安俊豪（Simon）首個個人音樂會《Simon On SINS Concert》，昨晚於九龍灣展覽中心Music Zone舉行，黃嘉樂、陳安立、許家傑等均到場支持。

Simon特意為音樂會染了紅髮，配搭一身紅衣造型登場，配合「SINS」主題，一口氣獻唱《刺蝟》、《怪人》及《寄生症候群》、並與師妹李妍合唱《陰暗面》，以表達人性內心怯弱的地方。

其後，Simon特別為已離世的爸爸，自彈自唱《捍衛者》，大屏幕播出Simon寫給爸爸的信，講及陪伴爸爸治癌及對爸爸逝世後的心情，信末還寫上「我的英雄，你今日還好嗎？你在看吧...」台下Fans大叫：「我哋永遠支持你呀！」場面感人。Simon透露他一直望天花板唱歌，是因為見到台下媽媽哭成淚人，故一直不敢直視台下，怕自己也忍不住。

Simon邀得特別嘉賓連詩雅出場，兩人合唱《到此為止》掀起高潮。原來兩人認識於亞視年代，當時連詩雅為《亞洲星光大道》擔任嘉賓，Simon說：「我記得嗰時有張表要我填『女神』，我係填咗你，所以由我比賽到𠵱家，我都想有日開騷嗰陣，可以請你做嘉賓，今（昨）日我夢想成真啦。」連詩雅表示自己首個音樂會亦在Music Zone舉行：「呢度畀我好多回憶，你要好好享受你嘅第一次。」

平日走斯文型男路線的Simon，為首次個唱搏到盡，狂跳三首快歌《Monster》、《Lady Killa》及《收聲多謝》，台下即勁High狂叫Simon除衫。他尷尬表示：「咪住先，如果呢度除咗，咁第時Star Hall我除咩呀？」

至Encore部分，Simon獻唱Twins的《士多啤梨蘋果橙》，全場High爆起身跳舞，他感謝歌迷多年的支持：「好多謝今日可以有個舞台同你哋講嘢，可能每年你哋都會期待你支持嘅歌手，喺邊個頒獎禮、邊個舞台上同你哋講嘢，今（昨）日我終於有自己嘅舞台啦！做歌手真係唔容易，唔單止我，我公司都唔容易，畀啲掌聲佢哋。」騷後，Simon透露今次給自己70分，覺得自己可以表現更好，而為個唱減33磅的他，笑言一完騷最想食蛋撻放題慶功。

（即時娛樂）