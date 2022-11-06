劉浩龍台上蝦碌靠「扮喊」及「隊咪」自救 陳曉東打類固醇醫治青光眼 (15:53)

J2台昨晚（5日）播出的《鋪鋪Poker》，由郭偉亮（Eric）、劉浩龍（師兄）和胡美貽（Nicole）主持。嘉賓有黃紫恩（Jojo）、譚焯升（Clevis）以及陳曉東（東東）。

因為玩啤牌都輸，所以被Eric戲稱為「慈善賭王」的陳曉東，剛在港完成演唱會，東東表示體質比較敏感，臨近開騷日子，把聲就會沙，要到醫院打開聲針。他表示試過有次險盲，原來跟玩電話有關，他忠告玩電話一定要開燈︰「嗰次喺橫店拍戲休息，冇開燈情况下睇手機，睇完手機，個人暈暈哋，即刻去廁所嘔，上網睇懷疑係急性青光眼，仲話唔及時醫治，兩日內可以失明。」

之後他看東西時愈來愈矇，好像在水入面看東西一樣，完成最後一場戲後，一行人即刻出發到上海，去到醫院已經凌晨時分。幾小時車程內，陳曉東想了很多事，最擔心是失明，總之愈想愈害怕。

去到醫院二話不說，醫生先替他打類固醇，即時反應是現場好似開燈一樣「光晒」︰「眼壓即刻低番，照完CT Scan仲嚇死你，隻眼角膜壓彎到超出屏幕顯示範圍。」要徹底醫治惟一方法，是直接將藥打入眼，才一勞永逸。雖然聽見都痛，但在沒有選擇下，由麻醉到在雙眼注射藥物，陳曉東形容過程恐怖，特別是望住支針拮向眼睛一刻，整個人也繃緊。若果不是雙手被扣着，他笑言擔心自己會打醫生一搥。

3位唱家班講到台上「蝦碌」執生事件，師兄表示最難忘有一次，在一個逾萬人大騷出場，唱到中途忘記歌詞︰「好大段，作都作唔到，已經尷尬到低頭𦧲都唔得，好在有現場Fans喊，我咪扮感動喊埋一份，先過到關。」

他們笑言「扮喊」好使好用，另一招歌手慣用伎倆是「隊咪一齊唱」︰「遇到個音太高唱唔到，最簡單咪『對』個咪向住現場觀眾，叫佢哋一齊唱囉。」

（即時娛樂）