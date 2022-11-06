離婚父母爆罵戰 林鈺洧自覺被精神虐待 揭爸爸林俊賢說謊 (17:19)

應屆港姐冠軍林鈺洧（Denice）離婚多年的父母林俊賢和Jasmine，近日就離婚前曾否家暴一事各執一詞，Jasmine更指林俊賢當年曾要她墮胎，又曾在女兒15歲時要求她驗DNA，惟林俊賢一概否認。林鈺洧今日出席活動時，坦言為父母爆罵戰而不開心，不理解母親為何突然高調，將家事公開給全世界知道。不過，她未為此向母親了解，直言不想過問上一代的事，因此也不會充當二人的和事佬。Denice說︰「他們還不是很成熟，我反而比較看得開，隨他們喜歡怎樣就怎樣，現在更加好，我不用再做傳聲筒。」

談到母親Jasmine爆林俊賢曾要她驗DNA，Denice直認不諱：「爸爸是有叫我驗。當年我15歲再見到他，沒什麼感覺，他叫我驗便去驗，沒有難受的感覺，就像現在接受新冠病毒的核酸測試般撩鼻。傷感情？我覺得是傷我媽咪多一點，為什麼會這樣懷疑她。」對林俊賢否認曾叫她驗DNA，Denice認為爸爸或因已年紀不輕，比較善忘。她說︰「我無所謂，我現在講完，便等他再記起。爸爸從來沒有養過我。」

至於Jasmine爆被林俊賢要求墮胎，Denice淡然地說︰「那個年代是會有偶像包袱，我聽過很多明星都是這樣，所以有也不出奇。」Denice表示在她的成長過程中，母親從未提起過爸爸，未提及曾被家暴一事，亦未展露過任何負面情緒。就林俊賢稱當年長期被Jasmine精神暴力，Denice無奈說：「我覺得現在是他們虐待我多一點。（信爸爸還是媽媽？）我不想理，亦不想去想這個問題，令自己不開心。」

被問到事件可會令她與父親有隔膜時，Denice稱沒多想，但擔心事件會影響其形象和工作。至於可會勸父母收聲，她說︰「他們現時火遮眼，不會明白我的處境。（媽媽多年來有很多委屈？）應該是。我們多年來未試過三個人出來見面，我也不想。」

（即時娛樂）