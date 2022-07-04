LACMA致敬導演朴贊郁 韓星張東健Rose李秉憲到場支持 (18:46)

LACMA藝術及電影晚宴昨日在洛杉磯舉行，今年主題人物是韓國導演朴贊郁，不少韓星到場支持。（法新社）

第11屆洛杉磯郡立美術館（LACMA）藝術及電影晚宴昨日在洛杉磯舉行；電影方面，今年向《分手的決心》導演朴贊郁致敬，不少韓星到場支持，包括張東健與高素榮夫婦、Blackpink成員Rose、《沒關係這是愛情》趙寅成及 《陽光先生》李秉憲等。

晚宴上艾頓莊（Elton John）擔任表演嘉賓，不過20歲樂壇小天后Billie Eilish首次與31歲歌手男友Jesse Rutherford踏上紅氈，成為全場焦點，尤其兩人包裹着大會贊助商Gucci的大氈進場，特別矚目。其餘到場的嘉賓還有金像導演趙婷、《尚氣》男星劉思慕、真人騷女星Kim Kardashian與模特兒胞妹Kendall Jenner、《自殺特攻：超能暴隊》男星謝勒力圖（Jared Leto）、《超犀女王》嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）、《別擔心親愛的》奧莉菲亞維特（Olivia Wilde）、《毒癮女孩》薛妮史維尼（Sydney Sweeney）、日本樂隊X Japan成員Yoshiki、《筆姬別戀》莎瑪希恩（Salma Hayek）、《蜘蛛俠：不戰無歸》安德魯加菲（Andrew Garfield）及名模 Alessandra Ambrosio等，場面星光熠熠。

（即時娛樂）