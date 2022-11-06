下流上車族｜林敏驄自嘲買粉絲捧自己做視帝︰輸人唔輸陣 (20:17)

鮑起靜與羅毓儀在《下流上車族》中的婆孫戲感動不少觀眾，鮑起靜預告最後5集會有更多感人場面。（林祖傑攝）

林敏驄談到對視帝獎項的信心時，表示現場那麼多人叫其角色名字，已經當自己贏了。（林祖傑攝）

林敏驄、江美儀、鮑起靜（鮑姐）、羅毓儀等今日出席無綫台慶劇《下流上車族》宣傳活動。劇集收視再創新高，最高收視26.8點，主角林敏驄大受現場觀眾歡迎，更有人高呼撐他做視帝。江美儀在台上玩游戲時宣布要「封腳」告別「黑絲」。

林敏驄預告結局篇是他從影以來最好睇的戲，他笑言現場有粉絲舉牌，是他花了很多錢請回來的，要輸人唔輸陣，及後才認真地說︰「最開心是有男觀眾指我和鮑姐食車仔麵場戲十分感動。」談到得獎信心，林敏驄說︰「那麼多人叫我『車總』，已經當贏﹗」

至於可會叫鬥輸收視的《開心無敵獎門人》主持總經理曾志偉「找數」裸跑，他笑言︰「我只是講笑，不要那麼認真。我沒找他，反而是打完風第二朝收到他的短訊報喜。我沒提他『找數』，做人要厚道免得罪人，也怕他會嬲。」追問是否早前上《獎門人》時整痛曾志偉的耳仔，曾志偉仍嬲時，林敏驄笑指「耳膜好快生番」。

江美儀揚言要「封腳」，不再穿黑絲襪拍劇。她說：「夠了，我將最後一次奉獻給驄哥﹗」林敏驄笑道：「與我無關，我制止不到吧了！工作人員都走了，她仍要剝，自己開機拍。」

鮑起靜與羅毓儀在劇中的婆孫戲感動不少觀眾，鮑姐透露最後5集會有很多催淚感人場面，更大讚羅毓儀演戲時感情豐富。羅毓儀被問到可有信心奪「飛躍進步女藝員」時說：「如果有獎，當然會很開心，但不敢想太多。我希望全套劇一齊好，希望得最佳劇集獎。」

（即時娛樂）