《下流上車族》林敏驄被黃嘉雯偷吻鬧婚變 監製關文深：冇BBQ結局 (21:43)

《下流上車族》結局篇，林敏驄早預告：「最後5集精彩感人，我翻睇片段都喊住睇，相信觀眾要攬住盒紙巾追劇。」承接第15集劇情發展，車志明（林敏驄飾）跟Emma（鮑起靜飾）傾偈，發覺她不是破壞父母感情的「小三」，當年的第三者另有其人，他的父親是後來遇到Emma並結婚，他才知道錯怪Emma。結局篇有次郎與Emma團聚，還有她的兒子家寶（林景程飾）帶埋兒子太郎由日本返港。

芊芊（郭柏妍飾）在高榮（丁子朗飾）與丁友善（袁文傑飾）的追求下，她早已有決定，準備跟高榮展開甜蜜新生活，兩人抽居屋並幸運中籌，卻是另一場噩夢的開始。至於志明與Karen（江美儀飾）意見分歧而誤會重重，這時候志明身邊有「第三者」，日文學校校長Peggy（黃嘉雯飾）出現，令車家再面臨家變危機... ...

《下流上車族》最後是否BBQ大團圓結局？監製關文深回應《明報》，說：「冇BBQ結局！不過，結局當然是完美的。」

第16集

志明驚悉Emma不是老小三，母親的第三者另有其人，醒覺錯怪好人。車家失去往日熱鬧，Karen倍感寂寞，而Emma決定將志明加進公屋戶籍。Emma特意邀請Karen參加壽宴，欲助志明與她修補關係。然而，Karen得悉志明動用首期基金大事裝修Emma的公屋，怒斥兩人不是，爆志明當初想侵佔公屋的企圖，Emma激動暈倒... ...芊芊為高榮炮製早餐，卻見高榮與前度約會，怒火中燒。他決心向芊芊表白，二人因此得悉友善的意圖。Karen與表妹Ada（朱凱婷飾）逛街時，竟撞見Ada的丈夫跟女伴在一起。

第17集

Emma終原諒志明；另邊廂，Karen被表妹Ada當頭棒喝，方知自己性格如斯不堪。高榮、友善力追芊芊，芊芊難以抉擇。一晚，芊芊徹夜未歸，高榮擔心芊芊在友善家過夜，自覺什麼也比不上友善，自信心跌至谷底。芊芊見狀，對高榮剖白心底話... ...Karen連日來偷偷到醫院送湯給Emma，眾人力勸志明原諒太太。Emma跟蔓蔓（羅毓儀飾）終在郊野重遇次郎，原來次郎走失後，被好心人收養。Karen得到Emma原諒，她一心要替志明與Karen重圓一個家，鼓勵Karen表明心跡。

第18集

Karen衷心向志明認錯，志明依舊無動於衷。她心緒不寧，往找芊芊傾訴，芊芊主動邀母親同住，她乘機試探芊芊與高榮關係。芊芊獲啟發上車妙想，向高榮提出一個大膽建議。日語學校校長Peggy的專制男友再三誤會她與志明有染，Peggy終忍不住提出分手，她與志明兩個失意人互相傾訴。阿孝（鄧智堅飾）給志明送樂園門票，他相約Peggy外出散心，Peggy三點式泳裝登場玩得好開心，巧遇偉力（關曜儁飾）和亦詩（林穎彤飾）。眾人以為志明結識新歡，Karen大受打擊。Peggy醉酒下情不自禁吻向志明，卻被蔓蔓撞見。

第19集

蔓蔓哭着回家，只懂擁着Karen和芊芊，Karen心如刀割，主動提出離婚。志明憶起一家四口的往事，後悔不已。高榮渴望和芊芊過甜蜜新生活，卻不時要應付未來外母Karen，她擅自干涉高榮的財政，令他感不勝厭煩。車家各散東西，眾人回舊居收拾細軟，Karen萬般不捨。新一期居屋公布攪珠結果，芊芊、高榮幸運中籌，Karen重燃上車希望，提出將來會與兩人同住，高榮面色一沉。家寶偕兒子突然回港，並答應Emma刪除其公屋戶籍，她始知不能與車家同住。

第20集

Karen誤以為芊芊有孕，空歡喜一場。高榮受不了未來外母的高壓政策，禁不住向志明訴苦，被芊芊無意中偷聽到高榮的真正感受，最心痛是高榮左右做人難。芊芊為了母親，忍痛與高榮分開。看着芊芊和高榮，志明不禁反思與Karen的婚姻關係。他決定好好面對，正視兩人的誤會，夫妻之間終於敞開心扉。芊芊想暫時離開傷心地，高榮頓失方寸，情急下衝出馬路... ...

（即時娛樂）